Grève et manifestation des enseignants à Toulouse ce jeudi

Après les journées de mobilisation des 13 et 20 janvier derniers, les syndicats enseignants de Haute-Garonne appellent de nouveau à la grève ce jeudi 27 janvier. Des manifestation sont prévues notamment prévues à Toulouse et Saint-Gaudens. D’autres rassemblements sont prévus en Occitanie.

Ils ne lâchent pas l’affaire. Les syndicats enseignants du SNES FSU 31, CGT Educ’Action, SNUipp FSU 31, SNU.EP FSU, reconduisent le mouvement de grève des 13 et 20 janvier derniers et appellent de nouveau à la manifestation ce jeudi 27 janvier à Toulouse et à Saint-Gaudens. Mais, cette fois-ci, les réclamations du corps enseignant sont davantage centrées sur la revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail.

« Il n’a cédé que quelques miettes et n’a pas répondu à l’essentiel » déplorent les syndicats enseignants de la Haute-Garonne à propos des annonces faites par le Ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, suite à la mobilisation massive du 13 janvier dernier. Ce dernier avait notamment promis le recrutement de 8 000 contractuels pour remplacer les personnels éducatifs absents jusqu’à la fin de l’année scolaire, ainsi que des millions de masques FFP2 mis à disposition des professeurs. Une situation avec de nombreux changements de protocoles et des difficultés d’application qui agace particulièrement les syndicats enseignants.

Salaires, précarité et conditions de travail

« Le gouvernement ne répond absolument pas à la question salariale, pourtant majeure pour l’ensemble des personnels » souligne l’intersyndicale. En effet, le corps enseignant dénonce une perte de « 20% du pouvoir d’achat des personnels de la fonction publique » à cause du gel de la valeur du point d’indice. Une situation qui, selon les syndicats, ne permettraient pas aux enseignants d’être « rémunérés dignement ».

De même, les syndicalistes se mobilisent contre la précarité qui touche, selon eux, « 20% des personnels de l’Éducation Nationale ». Ainsi, ces derniers dénoncent la décision de recruter des milliers de personnels contractuels engendrant une destruction des postes statutaires, remplacés par des personnels précaires, « corvéables » et « sous-payés ». Ainsi, les organisations syndicales réclament la création « immédiate, massive et pérenne » de plusieurs milliers de postes de « toutes catégories de personnel » et la titularisation de tous les agents contractuels.

Enfin, les syndicalistes souhaitent une amélioration des conditions de travail et d’études pour les personnels et les élèves. Pour cela, ils demandent l’abandon des réformes de l’Éducation Nationale comme les réformes du bac, la loi Rilhac ou encore le dispositif Parcoursup, qu’ils jugent « mortifères ».

Plusieurs manifestations à Toulouse et en Occitanie

À Toulouse, les syndicats appellent à se réunir à 10 heures 30 place Arnaud Bernard. La mobilisation se poursuivra ensuite par une Assemblée Générale à 14 heures devant la Bourse du Travail. À Saint-Gaudens, les syndicats se mobiliseront à 14 heures 30 place Jean-Jaurès.

La mobilisation prendra aussi de son ampleur dans d’autres communes d’Occitanie. Dans le département de l’Aude, plusieurs manifestations sont prévues à Narbonne et Carcassonne pour dénoncer la précarité des personnels AESH.

