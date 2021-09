Mirepoix-sur-Tarn. Évacuation du camion qui a causé l’effondrement du pont

Le 18 novembre 2019, le pont de Mirepoix-sur-Tarn s’effondrait sous le poids d’un camion trop lourd, causant la mort de deux personnes. Ce lundi 6 septembre, le véhicule a été sorti des eaux du Tarn où il se trouvait encore immergé.

Voilà deux ans que le pont de Mirepoix-sur-Tarn s’est écroulé, faisant deux victimes. Le camion à l’origine de l’effondrement gisait encore au fond des eaux du Tarn… jusqu’à aujourd’hui. À 14 heures, le groupement d’entreprises NGE GC a procédé à son enlèvement, sous le pilotage du Service d’ouvrage du Conseil départemental de Haute-Garonne. En parallèle, l’évacuation du tablier du pont est toujours en cours. Au total, 600 tonnes d’acier et de béton auront été retirées de la rivière.

Pour cela, il aura fallu installer un gué, sur la rive gauche du Tarn, afin de positionner la grue qui a soulevé les parties les plus lourdes. Le camion et sa remorque ont ainsi été sortis des eaux. Le tablier du pont sera ensuite découpé, évacué et répertorié pour les besoins de l’enquête judiciaire. D’ici octobre, tous les débris devraient avoir été extraits de l’eau et la phase de reconstruction devrait pouvoir débuter.

Il faudra d’abord passer par différentes études qui permettront d’identifier la meilleure solution technique pour franchir les 150 mètres reliant les deux rives. Une concertation devrait d’ailleurs commencer cet automne. Puis il faudra encore cinq à six ans de travaux pour pouvoir à nouveau traverser le Tarn à cette hauteur, pour un budget estimé à 10 millions d’euros.