C’est le dernier jour de la Grande braderie de Toulouse

La Grande braderie de Toulouse se termine ce samedi 11 septembre. La meilleure saucisse de Toulouse sera élue à la mi-journée sur la place du Capitole.

Dernière ligne droite pour faire des bonnes affaires. Ce samedi 11 septembre marque le dernier jour de la Grande braderie de Toulouse. La neuvième édition de cet événement du commerce de la Ville rose a débuté jeudi 9. Il est organisé par la mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne.

Quelque 800 boutiques y prennent part. Ce rendez-vous était particulièrement attendu par les commerçants. Ils ont du stock à écouler après plusieurs mois au ralenti à cause du contexte sanitaire.

Des restaurateurs seront également présent à l’événement. D’ailleurs, pour la première fois, une trentaine d’entre eux participent à un concours pour élire la meilleure véritable saucisse de Toulouse. Parmi les critères, l’aspect, la texture, ou encore la cuisson. Ils seront évalués par un jury de huit personnes, essentiellement des cuisiniers, comme le chef Michel Sarran. Le résultat sera annoncé à midi sur la place du Capitole.

Plusieurs animations musicales viendront également mettre de l’ambiance dans les rues de la Ville rose. Band’a Gérard, La Clau, Little marching Band, Dats it Brass Band se produiront entre 14 h 30 et 19 heures.

Infos pratiques : Grande braderie de Toulouse, jusqu’au samedi 11 septembre à 20 heures ; trois heures de stationnement gratuit dans les parkings gérés par Indigo et QPark