La Fête de la science s’installe à la Reynerie à Toulouse

La Fête de la science installe ses quartiers dimanche 3 octobre à la Reynerie à Toulouse. Au programme, une trentaine d’animations avec des ateliers scientifiques, des installations artistiques, des rencontres, du spectacle de rue, des défis.

La Fête de la science a débuté vendredi 1er octobre. Des animations sont organisées en ce sens partout en France. À Toulouse, la Fête de la science se déroule notamment sur les berges du lac de la Reynerie dimanche 3 octobre. “On y parlera de recyclage, on y inventera, on y bricolera, on y questionnera et surtout, on s’y amusera. Un dimanche au bord du lac prouvera une fois de plus que la science peut aussi être une fête et qu’elle est accessible à tous”, annonce la mairie de Toulouse dans un bulletin d’informations.

“En écho aux questionnements sur l’environnement, la biodiversité et la géographie urbaine, les visiteurs seront invités à des surprises artistiques et poétiques, avec entre autres, le concert des « chanteurs d’oiseaux » dans le parc du château, les cocons métalliques et flottants d’Anna Mano, ou les photographies urbaines et sonores d’Arnaud Chevalier”, indique encore la ville de Toulouse.

Au programme, une trentaine d’animations avec des ateliers scientifiques, des installations artistiques, des rencontres, du spectacle de rue, des défis. À la manœuvre, les férues de science retrouveront le Quai des savoirs, les Jardins du Muséum et le Centre culturel de quartier Reynerie.

Infos pratiques : Fête de la science sur les berges du lac de la Reynerie, Impasse Abbé Salvat ; dimanche 3 octobre de midi à 19 heures ; entrée gratuite ; le programme complet est disponible ici.