Quoi de neuf ? Retour sur l’année de Patrick Soula

Ancien joueur du Stade Toulousain et désormais patron des restaurants Tommy’s Diner à Toulouse, Patrick Soula revient sur son année.

Six fois champion de France avec le Stade Toulousain, l’ex-talonneur Patrick Soula est passé de l’univers du rugby à celui de la restauration. Au beau milieu de sa carrière de rugbyman, il lance son premier Tommy’s Diner dans les années 90 à Toulouse. Un restaurant qui plonge le client dans l’univers américain et rock ‘n’ roll des années 50. Aujourd’hui, près d’une dizaine d’établissements ont ouvert leurs portes en France, dont un au boulevard Lazare Carnot dans la Ville rose, en juin dernier. Patrick Soula revient sur son année.

Si vous deviez résumer votre année en un mot…

Patrick Soula. Compliquée…

L’actualité qui vous a le plus marqué cette année, hors Covid ?

P.S. En tant qu’ancien rugbyman et qui plus est stadiste, c’est probablement le doublé du Stade Toulousain qui a remporté le championnat d’Europe et le championnat de France.

La disparition qui vous a le plus touché ?

P.S. Beaucoup de personnalités du monde du sport, du spectacle ou du cinéma ont disparu ces derniers mois. Mais celles qui m’ont le plus touché sont peut-être celles de Kobe Bryan et malheureusement de Christophe Dominici.

Qu’est ce qui vous fait peur pour l’avenir ?

P.S. Je pense que nous ne devons pas avoir peur de l’avenir, mais comme a dit Saint Exupéry, “il ne s’agit pas de le prévoir, mais plutôt de se donner les moyens de le rendre possible…”

Qu’est ce qui vous rend optimiste ?

P.S. Je suis un optimiste invétéré, je regarde toujours devant, même dans la conjoncture que nous traversons. Je retiens toujours le positif.

La bonne habitude que vous avez pris cette année ?

P.S. La crise sanitaire nous a forcé à réfléchir et à s’adapter à l’évolution des modes de consommations. Avec les restaurants Tommy’s, nous avons mis en place la vente à emporter, les livraisons et le click and collect.

L’homme ou la femme de l’année ?

P.S. Toutes les femmes et tous les hommes qui sont au front depuis 18 mois et qui œuvrent pour tenter d’enrayer cette pandémie.

La chanson que vous avez le plus écouté cette année ?

P.S. “If I Can Dream”, d’Elvis Presley.

Le film de l’année ?

P.S. Je n’ai pas regardé trop de films cette année, plutôt une ou deux séries : Lucifer et Ozark.

Le livre de l’année ?

P.S. Ce n’est pas un livre de l’année, mais c’est le meilleur que j’ai lu : “Born to Run”, la biographie de Bruce Springsteen.

La blague qui vous qui vous a fait marrer cette l’année ?

P.S. Pendant la Coupe d’Europe de football, les supporters français qui se sont rendus à Bucarest alors que l’Équipe de France jouait à Budapest…

Qu’est ce que l’on peut vous souhaiter pour l’avenir ?

P.S. Ce qu’il faut nous souhaiter à tous : en finir au plus tôt avec cette crise sanitaire et reprendre une vie sociale normale.