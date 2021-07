Les bistrots de village reprennent vie en Occitanie avec l’initiative 1000 cafés

Lancée par le Groupe SOS et soutenue par la Région Occitanie, l’initiative 1000 cafés entend recréer des lieux de convivialité et des services de proximité en milieu rural.

Depuis plusieurs années, le Groupe SOS cherche à revitaliser les communes rurales d’Occitanie avec l’initiative « 1000 cafés ». L’idée est simple, il s’agit d’ouvrir ou de reprendre des cafés multiservices dans les communes de moins de 3500 habitants qui n’ont plus de café ou risquent de le perdre. Depuis 2019, l’association a lancé un appel à candidature à destination des élus souhaitant porter un projet dans leur commune. Un appel toujours ouvert donc et qui séduit de plus en plus de maires désireux de créer des lieux de vie.

4 réouvertures de cafés cet été dans des villages d’Occitanie

13 communes, dans 8 départements de la région Occitanie sont déjà accompagnées par 1000 cafés : Degagnac (46), Gramond (12), Murat sur Vèbre (81), Capendu (11), Canaules et Argentières (30), Montgesty (46), Villedubert (11), Labastide de Lévis (81), Valentine (31), Thil (31), Técou (81), Odos (65) et Saint-Martin d’Oydes (09). Et cet été, ce sont 4 cafés qui ouvrent leurs portes après plusieurs années de fermeture à Capendu (11), Labastide de Lévis (81), Murat sur Vèbre (81) et Montgesty (46).

La Région en soutien

Un dispositif désormais soutenu par la Région Occitanie qui a choisi de devenir partenaire de l’initiative 1000 cafés afin de renforcer la dynamique d’ouverture de lieux de convivialité multiservices dans les communes rurales du territoire. Ce soutien de la collectivité se caractérise par deux dispositifs. Le PASS commerce de proximité pour aider les communes dans la réalisation de leur projet immobilier visant le maintien, la création ou le développement d’activités de commerce ou artisanat de proximité.

Et un soutien à l’investissement dans les équipements des cafés multiservices à hauteur de 50% de l’investissement matériel réalisé par le programme 1000 cafés. Cet accompagnement permettra à des cafés d’acquérir l’ensemble des équipements adaptés, et de proposer des services correspondant aux besoins des habitants.

Au total, près de 150 communes d’Occitanie ont aujourd’hui manifesté leur volonté d’engager un projet d’ouverture d’un café multiservices