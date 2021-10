L’émission Des racines et des ailes fait étape à Toulouse

Ce mercredi 13 octobre, l’émission Des racines et des ailes met Toulouse à l’honneur. Diffusé sur France 3, le programme sera consacré en partie à l’excellence en Midi toulousain.

Dans le cadre de sa série sur les Terroirs d’excellence, l’émission Des racines et des ailes consacrera une partie de son programme diffusé ce mercredi 13 octobre, à 21h, sur France 3, à Toulouse. Tourné dans la Ville rose et plus largement en Haute-Garonne, mais aussi dans le Gers et dans l’Aude, ce numéro spécial est consacré à l’Excellence en Midi toulousain.

De la gastronomie à l’aviation, Des racines et des ailes met à l’honneur l’excellence à Toulouse

Les téléspectateurs pourront ainsi y apercevoir la restauration du Donjon du Capitole, les ateliers du théâtre du Capitole, sans oublier un zoom sur la gastronomie locale. Emmenée par le chef cuisinier du restaurant Les P’tits Fayots, Aziz Mokhtari, l’équipe de tournage Des racines et des ailes est notamment allée à la rencontre des producteurs et commerçants du marché Victor Hugo.

Impossible de parler d’excellence à Toulouse sans aborder le sujet de l’aviation et de l’aéronautique. Ainsi, l’émission s’arrêtera sur l’histoire de l’aéropostale et embarquera le téléspectateur pour un vol initiatique sur un Bréguet XIV.