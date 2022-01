Drives, pharmacies, autotests et hôpital… Où faire un test de dépistage Covid-19 à Toulouse et en Haute-Garonne ?

Au lendemain des fêtes de fin d’année et alors que le variant Omicron est devenu majoritaire sur le territoire, les demandes de test de dépistages Covid-19 explosent en France et en Haute-Garonne. Comment trouver un centre de dépistage de la Covid-19 à Toulouse et dans le département ?



C’est la ruée sur les centres de dépistages. En effet, après les fête de fin d’année où la plupart des gens se sont regroupés en famille et alors que le variant Omicron continue de battre des records de contaminations, de nombreuses personnes ont besoin de se faire dépister. Parce qu’elles ont été cas contact, qu’elles présentent des symptômes d’infection au Covid-19 ou par simple mesure de prévention avant de reprendre le travail ou le chemin de l’école pour les plus jeunes. Voici quelques pistes pour trouver facilement un lieux où réaliser un test de dépistage Covid-19 à Toulouse et en Haute-Garonne.

Tests antigéniques et autotest

Les tests antigéniques permettent en quinze minutes, grâce à un prélèvement naso-pharyngé, de déterminer si le virus est présent dans les muqueuses de la personne testée. Ce type de test peut être réalisé en pharmacie ou de manière autonome (autotest). Depuis le 15 octobre denier ces tests ne sont plus systématiquement remboursés par l’Assurance maladie. Par ailleurs, durant tout le mois de janvier, la vente d’autotests est exceptionnellement autorisée dans les grandes surfaces.

Les tests PCR et sérologiques

Les tests PCR aboutissent à un résultat similaire au test antigénique mais ils permettent en plus, grâce au séquençage, de déterminer le variant à l’origine de la contamination. Ces tests peuvent être réalisés en pharmacie, chez certains médecins, dans un laboratoire d’analyse médical ou dans des centres de dépistage dédiés. En Haute-Garonne, 125 structures sont en mesure de réaliser des tests PCR.

Les tests sérologiques

Certaines pharmacies et laboratoires proposent également de réaliser des tests sérologiques. Ces derniers permettent, suite à une prise de sang, de savoir si la personne testée à déjà été, par le passé, en contact avec le virus. En revanche, il ne permettent pas de déterminer si la personne est porteuse du virus au moment du test.

Vous pouvez retrouver la liste complète des lieux de dépistage sur le site du gouvernement sante.fr.

Les centres de dépistage ouverts le week-end

CHU de Toulouse : Site hospitalier de Purpan :Ouvert pour tous les publics sans rendez-vous (avec une pièce d’identité). Tests virologiques par prélèvement naso-pharyngé et tests sérologiques (sur ordonnance médicale). Résultat en 24 heures. Le site de dépistage de Purpan est ouvert tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés. L’accès est situé au niveau du centre d’enseignement et de congrès de l’hôpital Pierre-Paul Riquet. Pour vous y rendre, l’accès peut se faire par l’avenue Jean Dausset, et notamment par le tramway.

Clinique Pasteur (Biolab Avenir), 45 avenue de Lombez (Porte 23) : le samedi de 14 heures à 18 heures. Prise de RDV sur le site Doctolib.

Clinique des Cèdres à Cornebarrieu : le samedi jusqu’à 17 heures, le dimanche de 10 heures à 16 heures pour les urgences.

CBM, site Le Barry Muret (36 Route d’Eaunes) : samedi et dimanche de 8 heures à 18 heures sans rendez-vous.

Drive de Muret, salle Horizon : samedi et dimanche de 8 heures à 13 heures.

Quint-Fonsegrives, clinique Croix du sud : samedi et dimanche de 8 heures à 18 heures sans rendez-vous.

Site du Parc à Toulouse (103 rue Achille Viadieu) : samedi 14h-18h sans RDV

Site Tournefeuille Centre (58 rue Gaston Doumergue) : samedi 8h-13h Sans RDV.

Cerballiance Occitanie : Site Croix de Pierre Toulouse ( 100 avenue de Muret ) Dimanche 9h-14h sans RDV

Les drives de dépistages

Seul le site de Muret, salle horizon, propose encore un service de drive de dépistage en Haute-Garonne.