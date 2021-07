Des visites extraordinaires au couvent des Jacobins cet été

Le couvent des Jacobins est un des monuments majeurs de Toulouse. Il est possible de le visiter de différentes manières avec visite dansée, visite gourmande, visite nocturne aux lampions et visites théâtrales.

Lancées en janvier 2019, les visites extraordinaires du couvent des Jacobins ont vite remporté un franc succès. Depuis ce genre de visite est régulièrement proposée.

Il y a d’abord la visite nocturne aux lampions. Une fois la nuit tombée, il est possible d’explorer le couvent des Jacobins éclairé d’une lanterne. Vous découvrirez alors ce joyau médiéval sous un nouveau jour. Entre ombres et lumières, des formes s’esquissent et des détails se dévoilent. Un moyen d’apercevoir les trésors cachés et insolites du couvent.

Il existait aussi les visites théâtrales. Une aventure folle menée avec humour par frère Pierre. Un dominicain facétieux et indiscipliné, tout droit venu du XIVème siècle. La visite théâtrale permet de remonter le temps et de partir à la rencontre de ce personnage costumé qui dévoilera les secrets et coulisses du couvent.

En raison du succès de ces deux concepts. De nouveaux styles de visites sont désormais organisées. C’est par exemple le cas de la visite dansée. Il va falloir suivre les pas d’une danseuse sur les rythmes sensibles d’un violoniste-percussionnniste. Déambulation dansée, improvisation joyeuse et récital chorégraphié. Que vous participiez ou que vous préfériez être simple spectateur, vous serez invités à une découverte insolite.

Cette année, il existe aussi des visites gourmandes. Dans ce cadre, vous êtes conviés à un apéritif médiéval dans une des ailes du cloître, après avoir découvert le monument médiéval et évoqué la cuisine médiévale dans le réfectoire. Vous pourrez déguster des spécialités et boire le fameux hypocras.