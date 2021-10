Covid-19. Fermeture de 4 écoles et de 68 classes dans l’académie de Toulouse

Ce jeudi 21 octobre, l’Académie de Toulouse déplore la fermeture de 4 écoles et 68 classes pour cause de Covid-19. Voici le point sur la situation des établissements scolaires en détail.

L’académie de Toulouse publie son point de situation hebdomadaire quant à l’évolution de la circulation de la Covid-19 dans les établissements scolaires: elle fait état d’une situation qui se dégrade par rapport à la semaine précédente, en termes de fermeture d’écoles, puisque deux de plus ont dû fermer en sept jours. A ce jour, quatre écoles de l’académie de Toulouse sont fermées pour cause de Covid-19. Pour rappel, le protocole sanitaire en vigueur demande la fermeture de la classe dès le premier cas dans le 1er degré et selon l’avis

des autorités de santé dans le secondaire.

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 augmente chez les élèves

Le nombre de classes fermées a également augmenté en sept jours, passant de 50 à 68. Aucune de ces fermetures de classes ne concernent la Haute-Garonne. Il y en a 2 dans le Tarn-et-Garonne, une dans l’Aveyron, et une dans les Hautes-Pyrénées.

Enfin, le nombre de cas de Covid-19 confirmés augmente parmi les quelques 530 000 élèves de l’Académie. Ils sont à ce jour 233, contre 154 la semaine dernière. C’est en tous cas ce qu’ont révélé les tests salivaires. En une semaine, 6 125 ont été réalisés. Même constat, du côté du personnel, puisque le nombre de cas positifs passe de 11 cas confirmés à 26.

Source : communiqué de presse