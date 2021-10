Covid-19 : 2 écoles et 50 classes fermées dans l’Académie de Toulouse

Avec seulement 2 écoles et 50 classes fermées, ce vendredi 15 octobre, l’Académie de Toulouse connaît un net recul de l’épidémie de Covid-19.

Sur un total de plus de 3 000 structures scolaires, seules 2 écoles sont aujourd’hui fermées dans l’Académie de Toulouse, pour cause de Covid-19. Soit 0,06 %. Elles sont situées dans la Haute-Garonne et dans l’Aveyron. Et 50 classes sont fermées sur 31 000, soit 0,15 %. Le pourcentage est plus élevé pour ces dernières, car le protocole en vigueur demande leur fermeture, dans le 1er degré, dès le 1er cas confirmé. Dans le détail, on trouve 17 classes fermées en Haute-Garonne, 10 dans le Tarn, 8 en Aveyron, 6 dans les Hautes-Pyrénées, 5 dans le Gers, 2 dans le Tarn, 1 dans le Lot et 1 en Ariège.

0,02 % de cas chez les élèves et les personnels

Dans son bulletin de situation épidémiologique, le rectorat de Toulouse indique, par ailleurs, que 154 élèves, sur 534 000, soit 0,02 %, ont contracté la maladie durant ces 7 derniers jours, dont 17 ces 24 dernières heures. Chez les plus de 52 000 personnels de l’éducation, on dénombre 11 cas sur la même période, soit là encore 0,02 % du total. Le virus semble d’autant plus marquer le pas au sein des établissements scolaires de l’Académie de Toulouse que l’offre vaccinale s’y élargit pour les élèves de plus de 12 ans. 415 écoles, collèges ou lycées, sur un total de 506, leur proposent désormais un parcours vaccinal. À noter que l’offre de dépistage ne fléchit pas : plus de 33 500 tests ont été proposés, entre le 4 et le 11 octobre, et un peu plus de 23 200 ont été réalisés.

Source : communiqué de presse