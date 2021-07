Covid-19 : le port du masque redevient obligatoire dans le centre-ville de Toulouse

Face à l’accélération de la propagation de la Covid-19, le préfet de la Haute-Garonne prend un décret qui rend à nouveau obligatoire le port du masque dans le centre-ville de Toulouse, à partir de demain, mercredi 21 juillet.



Pour la préfecture de la Haute-Garonne, les dernières données sanitaires confirment « une évolution inquiétante » de la propagation du virus Covid-19 dans le département. En effet, au 19 juillet, le taux d’incidence était dans le département de 164 cas dépistés positifs pour 100 000 habitants, alors qu’il était de 95,6 cas pour 100 000 habitants au 16 juillet. Soit une augmentation de 71,5 % en 3 jours. Pour les 20-30 ans, il est de 404,6 cas pour 100 000 habitants. Et dans la commune de Toulouse, le taux d’incidence a dépassé les 200 cas pour 100 000 personnes.

C’est pour cette raison qu’Étienne Guyot, préfet de la Haute-Garonne a pris, ce mardi 20 juillet un décret qui étend l’obligation du port du masque, tous les jours de 9h à 3h du matin, sur la voie publique et dans les espaces publics, dans le centre-ville de Toulouse. Celui-ci est délimité ainsi :

Le port du masque obligatoire en extérieur dans tout le département

Par ailleurs, dans l’ensemble du département de la Haute-Garonne, la préfecture indique que le « port du masque de protection couvrant simultanément le nez, la bouche et le menton est obligatoire pour toute personne se déplaçant à pied sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public dans les cas suivants, si le passe sanitaire n’y est pas requis :

• dans les établissements recevant du public de plein air quand les mesures de distanciation physique de 2 mètres entre deux personnes, ne peuvent pas être respectées ;

• dans les manifestations et rassemblements à caractère festif ou revendicatif de plus de dix personnes autorisés,

• dans les marchés, brocantes, vides greniers et ventes au déballage de plein vent ou couverts,

• dans les espaces de transports en commun dont les quais et arrêts de bus, métro et tramway ;

• dans un rayon de 50 mètres aux abords des établissements scolaires et des crèches au moment des entrées et sorties, des lieux de culte au début et à la fin des cérémonies et des offices, et des centres commerciaux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ;

• dans les files d’attente ;

• lorsqu’un évènement particulier ou une configuration urbaine particulière (type rue étroite et bondée) engendre un flux important ou une concentration de personnes qui ne permettent pas de respecter les mesures de distanciation physique de 2 mètres entre deux personnes.

Ainsi, le masque doit être porté notamment lors des fêtes de village, kermesses, bals, festivals, spectacles de plein air, etc.. « quand l’évènement n’est pas soumis à la présentation du passe sanitaire pour y accéder », précisent les services de l’État en Haute-Garonne. « Ces mesures sont indispensables à la protection de la santé de tous. Nous devons tout faire pour que l’été continue de se dérouler dans des conditions sanitaires optimales. Continuons nos efforts, c’est absolument nécessaire ! » conclut Étienne Guyot.

Source : communiqué de presse