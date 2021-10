Colomiers. Une nouvelle salle de cinéma a ouvert près de Toulouse

Une nouvelle salle de cinéma a ouvert ses portes samedi 23 octobre dans l’agglomération de Toulouse, il s’agit du Grand central à Colomiers.

Quelques jours après la fermeture du cinéma Le central dans l’agglomération toulousaine, un nouveau lieu dédié au septième art a ouvert ses portes. Le cinéma Le grand central à Colomiers a été inauguré samedi 23 octobre. Il a été inauguré en présence du maire de la ville, Karine Traval-Michelet, et de la marraine du Grand central, l’actrice Julie Gayet.

Construit sur l’allée du Rouergue, à proximité du hall Comminges, le nouveau cinéma est un bâtiment de 2 315 m2 avec cinq salles avec des images laser 4K et du son Dolby 7.1. Il compte également une salle d’accueil de 500 m2 – où le public trouvera la billetterie et les confiseries – un espace d’attente, un espace enfant et un espace alimentation appelé le Central club.

La ville de Colomiers se dote d’un cinéma plus grand, mais le programme des films reste dans la continuité. Véo ciné, qui gère le complexe cinématographique promet “350 films par an, dont une centaine en sortie nationale, 200 films recommandés Art & Essai… et de nombreux rendez-vous événementiels”. Il y aura des films de comédie, action, drame, aventure, science-fiction, pour le jeune public, et des films d’auteurs.

Voici le site du complexe cinématographique Le grand central.