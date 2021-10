Cité de l’espace. La fin des Copernicus days et une nouvelle exposition

La Cité de l’espace accueille une nouvelle exposition et propose un atelier pendant les vacances de la Toussaint. Ce week-end des 23 et 24 octobre marque également la fin des Copernicus days, un événement gratuit sur le plus grand programme d’observation de la Terre.

Il y a du nouveau à La Cité de l’espace. À partir de ce samedi 23 octobre, la Cité de l’espace propose une exposition sur le futur de l’exploration spatiale européenne. Et dès le 25 octobre, elle organise un atelier pour comprendre comment sont sélectionnés les astronautes de l’Agence spatiale européenne, l’ESA.

Avec l’exposition L’Europe explore pour le futur, la Cité de l’espace propose au public de découvrir, autour de fresques et d’images grand format, les grands programmes internationaux d’exploration spatiale durable auxquels l’ESA participe avec la contribution du CNES et des industriels français du domaine. L’exposition est proposée dès ce samedi 23 octobre.

Jusqu’au dimanche 24 octobre, la Cité de l’espace propose encore les Copernicus days, pour découvrir Copernicus, le plus grand programme mondial d’observation de la Terre. Avec au programme : des projections de films, des rencontres et des tables-rondes.

À partir du 25 octobre, un atelier vient enrichir l’offre de la Cité de l’espace. L’atelier se veut participatif et ludique. Il ”a été élaboré grâce au concours d’astronautes et d’ingénieurs de l’ESA et du Centre national d’études spatiales, le CNES”, selon la Cité de l’espace.

Infos pratiques : l’atelier dure 30 minutes et est accessible dès 8 ans, il sera proposé six fois par jour durant les vacances scolaires, les week-ends et jours fériés à partir du 25 octobre ; tarif compris dans le ticket d’entrée à la Cité de l’espace ; Pour les Copernicus days, entrée gratuite pour les films Imax, les Cafés Copernicus et la conférence. L’entrée reste payante pour accéder au reste de la visite de la Cité de l’espace. Voici le programme.