La circulation inter-file autorisée en Haute-Garonne et dans 20 départements

Les motards pourront pratiquer la circulation inter-file en Haute-Garonne et dans 20 départements à partir de lundi 02 août à titre expérimental. Le Journal Toulousain vous explique les raisons de cette expérience.

La fin annoncée d’une interdiction ? Les motards pourront pratiquer légalement la circulation inter-file (Cif) sur les autoroutes et les voies rapides à partir du lundi 2 août. Il s’agit d’une expérimentation applicable uniquement en Haute-Garonne et dans 20 autres départements pour une durée de trois ans.

L’objectif de cette nouvelle expérimentation est “d’étudier de nouvelles conditions de la pratique de la circulation inter-file sur un périmètre géographique élargi”, selon le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué envoyé aux médias.

Il faut dire que la circulation entre les files a déjà fait l’objet d’une première expérience dont les résultats sont qualifiés de “mitigés”. Mené entre 2016 et 2019, ce test montre “dans certaines zones, une augmentation de l’accidentalité”, selon le ministère de l’Intérieur qui précise cependant que ”les données quantitatives étaient limitées et les circonstances des accidents pas toujours connues avec exactitude”. D’où un test à plus grande échelle.

Les résultats positifs de la circulation inter-file

“L’expérimentation a également présenté des effets positifs, notamment une amélioration générale du respect des vitesses par les deux-roues motorisés en inter-files et de son acceptabilité par tous les usagers de la route, y compris par les conducteurs de véhicules légers”, toujours d’après le ministère de l’Intérieur.

L’expérimentation de la circulation entre les files sera valable uniquement dans 21 départements. Il s’agit des Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, l’Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône (y compris la métropole lyonnaise), le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales, les huit départements de la région Île-de-France.