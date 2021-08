Circulation. Voici les horaires durant lesquels il faut éviter de prendre la route en Occitanie

À deux semaines de la rentrée, la circulation est encore compliquée sur les routes en Occitanie ce dimanche 22 août. Bison futé voit orange dans le sens des retours sur l’essentiel du pays, et rouge sur le quart Sud-est.

La circulation est encore compliquée ce dimanche 22 août en Occitanie. À deux semaines de la rentrée, il y a du monde sur les routes. Bison futé voit Orange dans le sens des retours partout en France, sauf dans le quart Sud-est et le long du littoral méditerranéen où c’est rouge. Voici les horaires durant lesquels il est recommandé d’éviter de circuler sur les routes en Occitanie.

Comme la veille, l’autoroute A9 sera encore très encombrée ce dimanche 22 août. La circulation sera dense sur le tronçon entre Montpellier et Orange de 9 heures à 20 heures. Elle sera même saturée entre midi et 16 heures. Toujours sur l’A9, entre Narbonne et Montpellier, la circulation sera également dense entre 10 heures et 18 heures, et elle sera saturée de midi à 15 heures. Et entre Narbonne et l’Espagne, la circulation sera compliquée entre 9 heures jusqu’à 20 heures.

Sur l’A61, la circulation sera dense entre Narbonne et Toulouse durant toute la journée, de 11 heures à 20 heures. Enfin, sur l’A62, la circulation sera compliquée entre Toulouse et Bordeaux en fin d’après-midi, de 16 heures à 18 heures.