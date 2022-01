Christiane Taubira remporte la Primaire populaire de la gauche, voici quelques réactions

L’ex-ministre de la Justice Christiane Taubira a remporté la Primaire populaire. Voici quelques réactions de personnalités politique de Toulouse à son appel au rassemblement à gauche.

Plus de 390 000 personnes ont pris part au vote de la Primaire populaire. Et c’est l’ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira qui a remporté le scrutin dimanche 30 janvier. Dans un discours prononcé quelques minutes après l’annonce des résultats de cette initiative citoyenne, la candidate à l’élection présidentielle a lancé un appel aux socialistes, aux écologistes, aux communistes et aux “insoumis”.

.@ChTaubira est arrivée en tête du vote d'investiture de la #PrimairePopulaire, qui s'est tenu du 27 janvier à 10h au dimanche 30 à 17h, en obtenant la mention majoritaire "Bien" décernée par 67% des 392 738 votants et votantes, soit 84,1% de participation. pic.twitter.com/HnJuWQ7haP — La Primaire Populaire (@PrimairePop) January 30, 2022

« Je prendrai l’initiative d’appeler les autres candidats » de gauche, assure Christiane Taubira. « Notre sort appelle aujourd’hui l’union et le rassemblement. Je leur dirai que je sais leur réticence, mais aussi leur intelligence. (…) Nous offrirons aux Français des raisons de croire à nouveau. »

« Je mesure la confiance que vous me témoignez », a également affirmé la candidate. « Je ressens aussi le poids de cette confiance. Nous n’avons pas le droit d’abandonner nos idéaux, qui font que la gauche est intrinsèquement, irréductiblement liée. Cette gauche avec ses sensibilités, qui regarde le réel, veut le meilleur, cette gauche qui a des références. »

L’appel de Christiane Taibira après la Primaire populaire ne rassemble pas

En revanche, l’appel au rassemblement lancé par l’ancienne ministre de la Justice de François Hollande n’a pour l’heure pas reçu de réponse favorable. Plusieurs personnalités politiques ont ainsi réagi à ce résultat.

Le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et eurodéputé de La France Insoumise Manuel Bompard, a estimé sur BFMTV que la victoire de Christiane Taubira à la Primaire populaire est un « spectacle assez pitoyable, assez pathétique ». Selon lui, « Christiane Taubira gagne une élection à laquelle elle était la seule candidate et contrairement à ce qu’elle avait dit au mois de décembre, elle sera une candidate de plus à gauche. »

Manuel Bompard (LFI): "Christiane Taubira gagne une élection à laquelle elle était la seule candidate" pic.twitter.com/lrBHqgpMif — BFMTV (@BFMTV) January 30, 2022

Le porte-parole d’Anne Hidalgo et premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne Sébastien n’a pas directement réagi directement à la victoire de Christiane Taubira. En revanche, il a publié un post sur Twitter dans la soirée dans lequel il écrit : « Crédible, sérieuse, engagée, Anne Hidalgo a une nouvelle fois montré ce soir dans C dans l’air qu’elle a une réelle vision pour la France et sa place dans le monde. »

Crédible, sérieuse, engagée, @Anne_Hidalgo a une nouvelle fois montré ce soir dans #cdanslair qu’elle a une réelle vision pour la France et sa place dans le monde.#Hidalgo2022 https://t.co/rIU9LKBQhq — Sébastien Vincini 🌹 (@SebVincini) January 30, 2022

Enfin, le secrétaire général des Jeunes Radicaux de Gauche Lucas Duval et soutient affirmé de l’ancienne ministre de la Justice a écrit sur le même réseau social que « maintenant, le rassemblement autour de Christiane Taubira est devant nous. La victoire en 2022 est possible. Encore faut-il réussir à discuter tous ensemble. »