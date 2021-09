Alerte inondations : la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l’Aveyron et le Gard sont concernés

Ce mardi 14 septembre, les services de Météo France ont placé le Gard, l’Aveyron, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Lot et le Tarn en vigilance orange “orages, pluie et inondations”, mais aussi “crues”. La situation devrait évoluer dans la soirée. Le point.

D’importantes précipitations touchent actuellement le Sud-Est de la France. En Occitanie, les services de Météo France ont placé six départements en vigilance orange “orages, pluie et inondations”, ce mardi 14 septembre en début d’après-midi. Notamment : la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l’Aveyron et le Gard.

L’Hérault est désormais passé en vigilance jaune, et la vigilance rouge a été levée dans le Gard en début d’après-midi (désormais placé en vigilance orange “crues”, ndlr). Dans ces deux derniers départements, « la situation pluvio-orageuse évolue favorablement avec une atténuation progressive de l’activité orageuse », précise Météo France.

Importants dégâts constatés dans le Gard

Depuis ce matin, les fortes précipitations ont causé d’importants dégâts, notamment dans le Gard. « Nous avons mesuré à Saint-Dionisy (à l’Ouest de Nîmes, ndlr) 276 millimètres tombés en 6 heures. Nous avons également relevé de fortes rafales, avec par exemple 105 km/h en région nîmoise… », explique Météo France. Les voies ferroviaires entre Nîmes et Montpellier sont coupées jusqu’en début de soirée à cause des inondations. L’autoroute A9 a été évacuée, des hélitreuillages d’automobilistes ont également eu lieu.

800 sapeurs-pompiers poursuivent actuellement les opérations de mise en sécurité des personnes dans le département. « Deux personnes sont actuellement recherchées sur Aigues-Vives et Uchaud. Une personne foudroyée est légèrement blessée à l’usine Perrier (Vergèze). Elle a été prise en charge par les secours », explique la préfecture du Gard.

Vigilance en Midi-Pyrénées

Météo France appelle toutefois à rester vigilant en Midi-Pyrénées, à l’Ouest de l’Occitanie. « À partir du milieu d’après-midi, la situation devient très instable avec le déclenchement d’orages d’abord sur la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne puis se déplacent vers l’Est pour atteindre le Lot, le Tarn et l’Aveyron en fin d’après-midi », souligne le service de météorologie. Les épisodes de pluie pourraient atteindre les 30 à 40 millimètres en une heure. Des chutes de grêles sont également prévues. Après une légère accalmie, la situation devrait à nouveau se dégrader en milieu de nuit.