Alerte Rouge : La circulation des trains est coupée entre Nîmes et Montpellier

Le département du Gard est placé en vigilance rouge “orages pluie et inondation” ce mardi 14 septembre en milieu de journée, toutes les lignes de trains régionaux liO sont interrompues entre Nîmes et Montpellier.

Le Gard subit d’importantes précipitations depuis ce matin. En milieu de journée, les services de Météo France ont placé le département en alerte rouge “orages pluie et inondation”. Les intempéries ont provoqué de nombreux dégâts. L’accès à la gare de Nîmes est actuellement très compliqué pour les visiteurs. Le rez-de-chaussée subit des inondations, notamment à cause de chutes d’eau depuis les voies au niveau supérieur. D’importantes fuites sont constatées au niveau des ascenseurs, mais également au niveau du sol. Des équipes sont actuellement en train de sécuriser les lieux.

Circulation ferroviaire coupée

En fin de matinée, la circulation a d’abord été interrompue entre Nîmes et Montpellier à cause de l’inondation des voies ferrées. Aux alentours de 13h30, la SNCF et le service public de transport liO ont annoncé qu’aucune reprise du trafic entre Montpellier et Avignon n’était envisagée “avant ce soir 23 heures”. “Nous invitons fortement les voyageurs à reporter leur voyage. L’ensemble des billets TGV et Intercités seront annulables, remboursables et échangeables sans frais”, poursuit l’entreprise ferroviaire.

“Des équipes sont actuellement mobilisées à la gare de Vergèze, le plus urgent étant d’évacuer les voyageurs bloqués dans un train”, assure la SNCF Occitanie. Aucune heure précise de prise en charge n’a pour l’instant été communiquée. L’accès à la gare de Vergèze est totalement fermé.