Tour de France. Une 18e étape courte et intense de Lourdes à Hautacam

Le Tour de France poursuit son chemin en Occitanie avec une 18e étape courte, mais intense entre Lourdes et Hautacam.

C’est une nouvelle étape pour la Grande boucle dans les Pyrénées. La 18e étape du Tour de France se déroule entre Lourdes et Hautacam dans les Hautes-Pyrénées, ce jeudi 21 juillet. Le départ sera donné à 13h40 pour une arrivée aux environs de 17h45. Il s’agit de la dernière étape dans les Pyrénées.

Comme la veille, cette étape de 143 km entre Lourdes et Hautacam est courte et intense. Là encore, la première partie de la course est plate, puis les choses s’emballent avec le col d’Aubisque (16,4 km à 7,1 %) et le col de Spandelles (10,3 km à 8,3 %), et Hautacam (13,6 km à 7,8 %). C’est peut-être la dernière occasion pour les leaders de se saisir du maillot jaune.

Le Tour de France se poursuit en Occitanie

La veille, Tadej Pogacar (UAE) a remporté son duel face au maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo) au sommet de Peyragudes à l’occasion de la 17e étape du Tour de France. C’est sa troisième victoire d’étape. En revanche, le Slovène n’est pas parvenu à décrocher le Danois. Geraint Thomas, quant à lui, a consolidé sa troisième place. Enfin, Romain Bardet (Team DSM) termine meilleur tricolore du jour avec une 6e place à 2’38” de Tadej Pogacar.

Demain, vendredi 22 juillet, la 19e étape du Tour de France ira de Castelnau-Magnoac à Cahors. Cette étape de 189 km passe par quatre départements, à savoir les Hautes-Pyrénées pour le départ, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot pour une arrivée à Cahors. Le trajet très plat est propice à la victoire d’un sprinteur.