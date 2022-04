Onze familles de réfugiés d’Ukraine accueillies à Colomiers

Onze familles réfugiées d’Ukraine sont hébergées sur la commune de Colomiers. Neuf d’entre elles ont été reçues à la mairie, vendredi 1er avril, afin de faciliter leur installation sur le territoire.

La mairie de Colomiers a accueilli neuf familles ukrainiennes à l’Hôtel de ville. Crédit photo : Pixabay License – CC 9743366

La solidarité s’organise pour recevoir comme il se doit la population fuyant l’Ukraine, toujours en proie aux attaques de la Russie. Onze familles de réfugiés d’Ukraine sont ainsi accueillies à Colomiers, en Haute-Garonne. « Nous recensons actuellement onze familles ukrainiennes, soit arrivées directement chez des proches, soit orientées par les services de la préfecture », annonce Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers, dans un communiqué.

Neuf d’entre elles ont été reçues à l’Hôtel de ville, avec leurs familles d’accueil, par la première magistrate et Arnaud Simion, adjoint délégué aux solidarités, vendredi 1er avril. L’objectif de cette rencontre : faciliter leur installation sur le territoire.

« Il nous semblait important de recevoir officiellement les réfugiés d’Ukraine », Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers

« Il nous semblait important de recevoir officiellement les réfugiés ukrainiens et les familles d’accueil, pour les assurer du soutien de la commune, et leur donner les informations nécessaires en matière d’accès aux droits, d’accompagnement social, de transport, d’éducation et de vie quotidienne. Cette rencontre a également permis de répondre à leurs interrogations », comme l’explique Karine Traval-Michelet.

La municipalité annonce que chaque vendredi et tant que nécessaire, Karine Traval-Michelet et Arnaud Simion conduiront ce temps d’accueil, afin d’échanger avec les familles ukrainiennes nouvellement arrivées à Colomiers et les familles qui les accueillent.

Objectif intégration et scolarité pour les Ukrainiens

Pour aider les familles à s’intégrer au mieux à la vie columérine, les services municipaux référents, ainsi que des représentants du Secours populaire, du Secours catholique et de la Croix-Rouge étaient présents. Ces organismes doivent aider à l’accompagnement des réfugiés en matière d’accès aux droits, de scolarité et de vie quotidienne, notamment associative. Selon le maire, « trois jeunes Ukrainiennes et Ukrainiens sont déjà scolarisés dans les écoles publiques primaires de la commune et trois feront leur rentrée la semaine prochaine. Cinq sont scolarisés dans les collèges et lycées de Colomiers ».

« Les maisons citoyennes sont également mobilisées dans le cadre de cet accueil, notamment par les activités qu’elles proposent et par le Dispositif socio-linguistique qui permettra aux personnes qui le souhaitent d’apprendre le français », explique Arnaud Simion. « Nous mettons par ailleurs à disposition des réfugiés ukrainiens la salle polyvalente de la maison citoyenne la Naspe les lundis, mercredis et vendredis. »

Enfin, la ville de Colomiers travaille également avec la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de l’ouest toulousain, afin que des professionnels puissent accompagner les réfugiés dans le domaine médical.

Elioth Salmon