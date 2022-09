Toulouse by Night Fever présente la Sunsept : sept DJs pour sept heures de mix

Ce dimanche 25 septembre, sept DJs vont mixer pendant sept heures à Balma, à l’occasion de la “Sunsept”, une soirée organisée par Toulouse by Night Fever.

Sept DJs toulousains seront présents pour l’évènement (illustration). Crédit photo : extranoise (Wikimedia Commons) / CC BY-SA 2.5.

Une soirée musicale électro qui commence à 14h, ça existe ! C’est à Balma et c’est organisé par Toulouse by Night Fever, une jeune entreprise qui se veut être le city-guide des tendances toulousaines en matière de bars, restaurants et boîtes de nuit.

Depuis octobre 2021, l’équipe s’est lancée dans l’évènementiel et a organisé six soirées, réunissant 2500 personnes. Leur objectif : en faire une par mois, pour créer une récurrence et être la soirée incontournable des Toulousains.

Cette septième soirée se fait sur le thème du chiffre sept. Le “Sunsept” compte donc sept DJs toulousains, qui mixeront pendant sept heures ce dimanche 25 septembre, dans la salle de l’Envol à Balma, près de Toulouse. Une “boiler room” qui aura lieu de 14h à 21h. Ce type d’évènement, à la mode dans le monde des platines, consiste à faire une soirée dans un espace plutôt restreint, mais de le rediffuser en direct sur internet.

Pop-up village & DJs from Toulouse

Pour cette soirée, Toulouse by Night Fever a invité les staffs de restaurants toulousains mais aussi leucatois, comme Biquet et Ginette. Un “pop-up village” sera également organisé sur place avec sept stands. Il comprendra des créateurs locaux dont Le Franc Bracelet, Jaukshope, Raphaelle et Bena…

Les organisateurs assurent avoir prévu « de nombreuses animations pour faire rêver les participants », comme des pluies de confettis, des danseuses, un “photo call” peint spécialement pour l’évènement, la présence d’une maquilleuse, d’un tatoueur, d’un barber, etc.

En tout, 1500 personnes sont attendues pour danser au rythme des mix des sept DJs de Toulouse : Joy Nickson, Matt Mendez, Tonajha, Declary, Bro, Ekiz et Gaba.