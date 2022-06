Toulouse. Le Bar basque a un nouveau patron qui apporte des nouveautés

Le Bar basque, un établissement mythique de Toulouse, est désormais géré par le groupe VBR. Ce dernier apporte un lot de changements.

Le Bar basque, sur la place Saint-Pierre à Toulouse, entre dans le giron du groupe VBR. Crédit photo : Le Bar basque

C’est un bar mythique de la Ville rose. Il propose une ambiance détente pendant la journée et festive la nuit qui lui a permis de voir passer des générations de fêtards. Le Bar basque, installé sur la place Saint-Pierre à Toulouse, entre dans le giron du groupe VBR qui en assume désormais la gérance. Celui-ci possède également le Délirium café.

« Nous souhaitions continuer à divertir les Toulousains avec des lieux d’exception et chaleureux. Toutes mes équipes s’évertuent à proposer des concepts francs et authentiques. Grâce à des produits artisanaux de qualité, des animations régulières et un accueil convivial », explique Thomas Vion, le fondateur du groupe VBR, à travers un communiqué.

Quatre espaces dans le Bar basque à Toulouse

« C’est le bar des bons copains, des gros rassemblements sportifs, de la fête, c’est un véritable lieu de vie pour chaque Toulousain qui se respecte ! », écrit le groupe VBR, conscient de la responsabilité qu’il a. « Le groupe VBR reprend la gérance et propose une nouvelle version du Bar Basque avec quatre nouveaux espaces et une nouvelle interprétation du concept pour une destination vers le Pays Basque ! »

Parmi les quatre nouveaux espaces, le Bar basque Tolosa, avec le patio et la terrasse avec une vue sur le pont Saint-Pierre. Un espace street food propose de manger sur le pouce et met à l’honneur le taloa, le “tacos” façon basque. L’espace Kantina invite à savourer des recettes basques incontournables dans un espace dédié à la restauration assise. Enfin, l’espace Bamboche permet de faire la fête jusqu’au bout de la nuit en mode féria de Bayonne.