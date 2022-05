Le restaurant éphémère, Flon Flon, ouvre ses portes à Balma

Dès ce jeudi 26 mai 2022, le restaurant éphémère Flon Flon revient dans le parc du Château de Thégra à Balma. Son retour marque le début de sa saison estivale.

Le concept éphémère s’installe au cœur du parc du Château de Thégra à Balma. (CC BY-SA Émeric / Wikimédia)

Top départ pour l’été. Entre le beau temps et le retour des guinguettes, la saison estivale s’annonce au beau fixe. A Balma, c’est d’ailleurs la réouverture de Flon Flon ce jeudi 26 mai 2022. Ce concept éphémère s’installe au cœur du parc du Château de Thégra à quelques minutes de Toulouse. Restaurant, nature et bien-être sont au programme.

Le Flon Flon, un espace de près de 4.000 m²

Le Flon Flon ouvre ses portes au public dans un espace en pleine nature de près de 4.000 m². Le concept souhaite allier « le bien manger et le bien vivre », comme l’explique un communiqué de presse du lieu. Il a été imaginé par Gérard Calvet, le fondateur historique de Gimm traiteur. Chaque année, le Flon Flon renouvelle sa carte et se veut innovant avec notamment l’arrivée des « Grazing Platter », cette année.

Ces « Grazing Platter » sont en fait des sortes de tableaux. Ils sont pensés comme des « œuvres d’art culinaires dans lesquelles se mêlent le beau et le bon ». Pour cet été, Gérard Calvet a imaginé quatre tableaux salés et trois sucrés : « le Vegetario, La Crema di Puglia, le Bella ou encore le Bellisima à regarder et déguster, et pour les becs sucrés Poire & Chocolat ou Crème montée Verveine, miel & madeleines ».

Des cartes plus traditionnelles pour tous

Si le concept des tableaux peut intéresser, le restaurant éphémère prévoit également une carte pour les plus traditionnels. « Une jolie carte d’entrées avec salade du soleil, foccacia de Beauhaire ou tartare de truite, les goûteuses viandes cuites au four à bois Josper ou les légers poissons à la plancha. Les habitués retrouveront le fameux camembert rôti ou les churros & nutella ! », expliquent les restaurateurs.

Une nouveauté cette année, le bar et sa carte. Les curieux pourront découvrir la carte de cocktails, mocktails, bières, whiskies, gins et rhums… Un espace de 300m² avec pergolas et tables accueillera les gourmands. Mais d’autres installations sont accessibles au public. Notamment un espace “chill out” avec des canapés, des chaises longues, des poufs… ; un espace pour les plus petits ; un écran de cinéma ; ou encore des massages, un barbier et des concerts…

Plus d’informations sur la page Facebook de Flon Flon.