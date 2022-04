Balma. La Grainerie accueille la 5e édition du festival “Créatrices !”

Du 15 au 24 avril 2022, le festival de cirque “Créatrices !” s’invite à la Grainerie-Balma. Au programme : dix rendez-vous artistiques du spectacle vivant.

Dix rendez-vous artistiques autour de la musique. Top départ pour la cinquième édition du festival “Créatrices !”. Du 15 au 24 avril 2022, de nombreux rendez-vous culturels sont donnés à la Grainerie à Balma et quelques-uns à Colomiers. Au programme : dix rendez-vous qui mettent en lumière “la création circassienne féminine et, en écho, interroge la place des femmes dans le spectacle vivant”.

La cinquième édition marque le retour du festival. Les troisième et quatrième éditions ont été annulées en 2020 et 2021. Ce rendez-vous est dédié aux créatrices dans le monde du cirque. Autrices, metteuses en scène, interprètes, porteuses de projets… Elles sont mises en avant tout au long du festival. C’est la volonté de la Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance.

La programmation de la cinquième édition de “Créatrices !” à la Grainerie

Dix rendez-vous artistiques sont programmés jusqu’au dimanche 24 avril 2022 :

Vendredi 15 avril à 20 h 30, dimanche 17 à 17h, mardi 19 à 20 h 30, vendredi 22 à 20 h 30, à la Grainerie , sous chapiteau. Ces dates sont les rendez-vous de la création Le Cirque du docteur Paradi dans « Les petits bonnets ».

Samedi 16 avril de 9 h 30 à 22 h, à la Grainerie : Les Tenaces (31 Balma) : la journée des Tenaces . Gratuit sur inscription.

Samedi 16 avril à 20 h 30, à la Grainerie : Cie Body ! Don't cry de Marlène Rostaing (31 Toulouse) dans « Marie Blues ». Plus d'informations sur la billetterie en ligne.

Jeudi 21 avril à 19 h, à la Grainerie : Compagnie Schreu (31 Toulouse) dans « Imbroglio ». Billetterie en ligne.

Jeudi 21 avril à 20 h 30, à la Grainerie : Olga_cirqanalogique (Toulouse/ Barcelone) dans « LP (Long play) ». Plus d'informations sur le site de la billetterie.

Samedi 23 avril à 17 h et dimanche 24 avril à 16 h à Colomiers (parc Duroch, sous yourte) : Le Cirque des petites natures – Mélanie Pauli (12 Vailhourles) dans « Dori ». Gratuit sur réservation au 05 61 15 23 82 ou sur le site de la billetterie.

Toutes les informations, dates, tarifs et synopsis sont disponibles sur le site du festival de la Grainerie.