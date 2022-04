Récap d’actu. Second tour, mosquée et ferme urbaine au programme

La pluie est de retour ce dimanche. On en profite pour faire le point sur l’actualité de cette semaine avec le Récap d’actu. Au programme : les raisons de faire barrage selon les représentants de Haute-Garonne, la plus grande mosquée de Toulouse a ouvert ses portes et Jean-Luc Moudenc enterre le projet de ferme urbaine.

Macron / Le Pen : 5 raisons de faire “barrage” selon leur représentant de Haute-Garonne

Alice Dausse, référent La République en Marche de Haute-Garonne et Julien Leonardelli, délégué départemental Rassemblement National de Haute-Garonne.

[Grande interview] Constatant que la mobilisation autour d’un vote de barrage s’impose comme l’enjeu décisif de ce second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le Journal Toulousain a décidé de n’adresser qu’une seule et même question aux représentants haut-garonnais des deux candidats. Pouvez-vous nous donner les cinq raisons essentielles de faire barrage à votre adversaire du second tour, ce dimanche 24 avril 2022 ? Leurs réponses sont par ici.

Toujours sur la Présidentielle, Carole Delga accusée d’une manœuvre électorale illégale

Carole Delga, présidente de la région Occitanie, accusée d’une manœuvre électorale illégale dans la campagne du second tour de la présidentielle ©Arthur Perset-Région Occitanie

Carole Delga s’est-elle rendue coupable d’une manœuvre électorale illégale en appelant à utiliser les transports en commun régionaux pour « barrer la route à l’extrême droite », celle-ci ayant elle-même exceptionnellement décidé leur gratuité lors du week-end électoral ? Le reste de l’article est à lire par ici.

Dans le Récap d’actu, la plus grande mosquée de Toulouse a ouvert ses portes

La mosquée du Mirail vient d’ouvrir ses portes. © Google Maps/2022

Il y avait du monde sur la place Édouard-Bouillières à Basso Cambo, ce lundi 18 avril à la mi-journée. Et pour cause, la plus grande mosquée du Mirail, la plus grande de Toulouse, accueillait ses premiers fidèles à l’occasion de la prière de Dohr, à 13h54. Le lieu de culte fait 3 500 m2. L’édifice compte notamment trois salles de prières sur trois niveaux, dont une pour les femmes, onze salles de cours d’arabe, une bibliothèque et un gymnase. Lire l’article pour en savoir plus.

A Toulouse, Jean-Luc Moudenc enterre le projet de ferme urbaine

Le friche du chemin de Bordeblanche ou le collectif Natures Pradettes voulait fonder une ferme urbaine.

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, a tranché. La dernière friche des Pradettes accueillera bien les 375 logements prévus par la majorité municipale et non, comme le souhaitait un collectif de riverains, une ferme urbaine de 10 000 mètres carrés. En effet, ce projet d’oasis agro-urbain défendu par l’association Natures – Pradettes et labellisé Ambassadeur du Climat par la Commission européenne a été rejeté, ce vendredi 15 avril, par la mairie de Toulouse. Explications.