Macron / Le Pen : 5 raisons de faire “barrage” selon leur représentant de Haute-Garonne

[Grande interview] Constatant que la mobilisation autour d’un vote de barrage s’impose comme l’enjeu décisif de ce second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le Journal Toulousain a décidé de n’adresser qu’une seule et même question aux représentants haut-garonnais des deux candidats. Pouvez-vous nous donner les cinq raisons essentielles de faire barrage à votre adversaire du second tour, ce dimanche 24 avril 2022 ?

“Faire un choix entre bâtir un avenir en commun ou le mettre en péril” Alice Dausse, référent La République en Marche de Haute-Garonne Marine Le Pen est contre l’Union Européenne : En souhaitant vider de sa substance notre rapport à l’Europe, elle fragilise la France et les Français sur la scène internationale. Soutenue par Viktor Orban qui la finance, et Vladimir Poutine qui la soutient, elle mettra la France au banc des nations démocratiques, bien loin de notre héritage des Lumières et du progressisme. Marine Le Pen est climatosceptique : L’écologie est complètement absente de son projet à l’heure où nous devons absolument lutter contre le dérèglement climatique pour protéger notre sécurité et notre avenir. Marine Le Pen est toujours l’héritière d’un clan d’extrême droite qu’elle essaye de cacher en donnant une image faussement protectrice et ouverte. Comment inspirer la confiance, quand on cache d’où l’on vient et son passé ? Elle veut détruire notre modèle républicain de fraternité en remettant en cause le droit d’asile. Elle veut également utiliser le référendum pour réinstaurer la peine de mort et revenir sur des avancées sociales comme l’interruption de grossesse ou le mariage pour tous. Marine le Pen veut choisir qui est journaliste ou non, empêcher les français qui le veulent de manger casher ou halal et verbaliser les femmes qui portent le voile. Elle a l’obsession de retirer des droits plutôt que de résoudre les vrais problèmes. Marine Le Pen ne propose rien pour aider durablement les français à mieux vivre de leur travail et donc à gagner du pouvoir d’achat. Ses mesurettes ne sont que des pansements locaux et inefficaces. L’ensemble de son projet n’est pas finançable et elle n’explique jamais où cet argent se trouve. Marine Le Pen ment en disant que la lutte contre la fraude ou l’immigration seraient suffisantes. Son attitude en matière économique et géopolitique ne ferait que nous isoler et nous rendre encore plus dépendant des hausses des prix. Baisser la TVA ne pourrait que retarder l’inflation et ne ferait baisser les prix que de quelques centimes, ce qui n’est rien au regard des hausses subies par la réaction internationale à son élection. “Ne pas renouveler

notre confiance

à Jupiter” Julien Leonardelli, délégué départemental Rassemblement National de Haute-Garonne Mettre fin à cinq ans de casse sociale : Avec le mandat d’Emmanuel Macron, nous avons connu un mandat marqué par cinq ans de casse sociale et de conflits sociaux. Le président à opposé les Français les uns contre les autres. Il ne faut pas en reprendre pour cinq ans de plus et, surtout, il ne faut pas partir sur la retraite à 65 ans.

Sortir du matraquage fiscal : Et apporter de l’oxygène aux ménages comme aux entreprises. Et, de façon plus générale aux français et françaises. Emmanuel Macron nous a étouffés. Retrouver nos libertés : Il faut en finir avec les histoires de Pass sanitaire et vaccinal et retrouver, enfin, nos libertés. Toutes nos libertés, au sens large du terme. Nos libertés individuelles, bien-sûr, mais également vis-à-vis de l’insécurité. Nous devons retrouver la liberté de pouvoir sortir tranquilles et sereinement dans la rue. Mettre un terme à la succession des scandales : Notamment au dernier en date, celui de McKinsey. Cette façon de fonctionner en vase clos, en permettant aux copains de s’en mettre plein les poches, est inacceptable. Nous devons nous appuyer sur notre administration, lui faire confiance, la revaloriser et lui permettre d’agir. Marine Le Pen fera tout pour qu’on sache ce qui s’est passé et engager des poursuites judiciaires. Tant à l’encontre de ceux qui ont profité de l’argent public (donc celui des français) que de ceux qui ont mis en place ce système. Nous devons restaurer la confiance. Mettre fin au mépris des institutions et du peuple : “Qu’ils viennent me chercher”, “emmerder les français” ou “traverser la rue”… Pendant cinq ans, Jupiter a multiplié les petites phrases et les marques de mépris. Depuis 2005, il n’y a eu aucun référendum. Il est maintenant urgent de redonner la parole au peuple français.