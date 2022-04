Comment voter par procuration aux élections présidentielle et législatives ?

En 2022, deux élections ont lieu : l’élection présidentielle et les élections législatives. Pour ceux qui ne pourront pas être présents, le vote est possible par procuration.

Trois étapes son nécessaires pour obtenir sa procuration en ligne. © Gala Jacquin

Les électeurs vont encore être appelés à voter. Deux élections restent encore à l’ordre du jour : le second tour de l’élection présidentielle, le dimanche 24 avril, et les 12 et 19 juin prochains pour les élections législatives. Mais tout le monde ne peut pas être présent aux urnes à chaque fois. Pour ces électeurs, le vote par procuration est possible. Voici son mode d’emploi.

Une demande de procuration en ligne

Le vote par procuration nécessite un peu de préparation en amont du scrutin. Cette démarche peut se faire soit en ligne soit en remplissant un formulaire papier spécifique. Dans tous les cas, la demande de vote par procuration doit être apportée à une autorité habilitée (commissariat, gendarmerie, tribunal d’instance).

Trois étapes pour obtenir sa procuration :

Se connecter sur maprocuration.gouv.fr grâce à l’authentification sécurisée France Connect. Renseigner en ligne : identité, lieu de vote, l’identité de la personne à qui donner procuration et la durée de cette procuration. Un numéro de dossier qui indique la bonne prise en compte de la demande et facilitera son suivi sera ensuite envoyé. Se rendre dans n’importe quel commissariat ou gendarmerie avec ce numéro de dossier et une pièce d’identité pour qu’un officier de police judiciaire puisse valider la demande après avoir contrôlé l’identité. La demande est alors transmise automatiquement à la commune de vote. Un message informant de l’acceptation, ou du rejet, de la demande par la mairie sera ensuite envoyé.

A noter que pour les électeurs qui ne souhaitent, ou ne peuvent pas, utiliser cette nouvelle procédure dématérialisée, la procédure papier demeure valable.

Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en gendarmerie

Mais tout le monde ne peut pas toujours se déplacer. Les personnes qui ne pourraient pas faire établir leur procuration peuvent demander à leur commissariat de se déplacer à leur domicile. Un agent est alors envoyé chez eux pour recueillir leur procuration.

Cette demande de déplacement doit être formulée par écrit auprès de l’officier de police judiciaire. Elle doit également être accompagnée d’une attestation sur l’honneur montrant que l’électeur ne peut se déplacer.

La procuration doit être faite le plus tôt possible

Attention à la date de demande de procuration. Celle-ci doit être effectuée le plus tôt possible pour que la mairie du lieu de vote puisse la recevoir avant le jour du scrutin. Quelques précautions néanmoins : informer le mandataire de la procuration, lui communiquer le numéro du bureau de vote concerné (en ligne ou indiqué sur la carte d’électeur).

Le mandataire se présentera alors le jour du scrutin avec sa carte d’identité. Le président du bureau vérifiera qu’il est bien porteur d’une procuration au nom du demandeur. Il indiquera alors la marche à suivre.