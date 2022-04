La plus grande mosquée de Toulouse a ouvert ses portes

La mosquée du Mirail, installée à Basso Cambo à Toulouse, a reçu ses premiers fidèles lundi 18 avril. La construction est achevée depuis un an.

Il y avait du monde sur la place Édouard-Bouillières à Basso Cambo, ce lundi 18 avril à la mi-journée. Et pour cause, la plus grande mosquée du Mirail, la plus grande de Toulouse, accueillait ses premiers fidèles à l’occasion de la prière de Dohr, à 13h54.

Le lieu de culte fait 3 500 m2. L’édifice compte notamment trois salles de prières sur trois niveaux, dont une pour les femmes, onze salles de cours d’arabe, une bibliothèque et un gymnase.

Les travaux de la mosquée du Mirail à Toulouse achevés depuis un an

L’ouverture était prévue le vendredi précédent, mais elle a été repoussée à cause de la possibilité d’une trop forte affluence. Il n’empêche, quelque 6 500 adeptes se sont rendus au rendez-vous. Le lieu de culte peut normalement accueillir quatre mille fidèles. Une deuxième prière a donc été organisée pour satisfaire tout le monde.

À titre de comparaison, la mosquée d’Empalot, inaugurée en 2018, peut recevoir jusqu’à 2 800 fidèles. Celle d’Al Salam pourra en accueillir 3 500. L’édifice du Mirail a été entièrement financé par ses fidèles à haute de quatre millions d’euros. Entamés en 2015, les travaux de construction de cette mosquée sont achevés depuis le mois d’avril 2021. Il a ensuite fallu attendre le passage de la commission de sécurité pour ouvrir les lieux au public.

« Cette ouverture, c’est bien plus qu’un soulagement. Il faut juste observer l’engouement. C’est le projet des musulmans de Toulouse », considère Fayçal Benafla, secrétaire général de l’Association cultuelle et culturelle islamique en France (ACCIF), qui gère le lieu de culte, dans les colonnes de La Dépêche du Midi.