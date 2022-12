Les premiers noms du prochain Jazz in Marciac dévoilés

Le président de l’association Jazz in Marciac, Jean-Louis Guilhaumon, a révélé les premiers noms à l’affiche de la prochaine édition du festival estival.

Les premiers noms à l’affiche de la prochaine édition du festival Jazz in Marciac ont été dévoilés. Crédit photo pxfuel CC

Voilà de quoi faire patienter, et en même temps, rendre impatient, les mélomanes. Les premiers éléments du programme de l’édition 2023 du festival Jazz in Marciac ont été dévoilés. Le président de l’association éponyme et organisatrice, Jean-Louis Guilhaumon, a révélé quelques-unes des têtes d’affiche de ce rendez-vous estival dans le Gers.

Les aficionados pourront voir sur scène Norah Jones, la chanteuse aux neuf Grammy Awards qui a vendu cinquante millions d’albums dans le monde. Ils verront aussi Joe Bonamassa, le “guitar hero”, maître incontesté du blues rock, adoubé par Eric Clapton et BB King. Ou encore Ben Harper, le très charismatique chanteur et guitariste. Pat Metheny guitariste d’exception, plusieurs fois récompensé aux Grammy Awards sera également de la partie. Tout comme le Brésilien Gilberto Gil qui a fait les beaux jours de Jazz in Marciac et qui clôturera le festival dans le cadre de sa tournée d’adieu.

Cet « avant-goût d’une qualité exceptionnelle en dit long sur la pléiade d’artistes qui se donneront rendez-vous pour fêter comme il se doit un événement auquel ils sont tous très attachés », assurent les organisateurs.

Quarante-mille personnes attendues au Jazz in Marciac

Ces derniers peuvent s’attendent à recevoir quelque 40 000 personnes sur la quinzaine de jours du festival en 2023. « A nombre égal de soirées, seize au total et sans prendre en compte la soirée habituellement dédiée aux Grands événements musicaux (Santana, Sting, Joan Baez…) Jazz in Marciac parvient en 2022, au terme d’une année blanche et d’une seconde en demi-teinte, avec un score de 43.671 entrées, à tutoyer les fréquentations records des années 2017 à 2019 », rappellent les organisateurs.

« C’est donc avec un immense soulagement que le conseil d’administration de Jazz in Marciac a observé un retour en masse de son public au terme d’une année 2021 qui n’avait drainé que 25270 spectateurs dans le cadre d’une édition ramenée à douze soirées. »