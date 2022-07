« L’année du renouveau » pour Jazz in Marciac : James Blunt, Jeff Beck & Johnny Depp…

Après une saison blanche en 2020 et une édition réduite en 2021, le festival Jazz in Marciac, institution du paysage culturel gersois, revient en force. Du 22 juillet au 6 août 2022, les concerts vont s’enchaîner sous le chapiteau.

Affiche Jazz in Marciac par ©Sebastien Gravouil.

Johnny Depp et James Blunt dans le Gers ? Grâce à Jazz in Marciac, c’est possible. Le festival emblématique du paysage culturel gersois revient en 2022, du 22 juillet au 6 août.

Après une année blanche en 2020 en raison de la crise sanitaire, puis une édition réduite en 2021, « 2022 sera l’année du renouveau », promettent les organisateurs. Et pour ce retour attendu, les artistes sont au rendez-vous, avec une affiche internationale bien remplie. Zoom sur la programmation des jours à venir.

Programmation XXL à Jazz in Marciac

Ce dimanche 24 juillet à 21h, Melody Gardo viendra sous le chapiteau du festival. La chanteuse américaine, accompagnée d’un quatuor, mélange folk, jazz et bossa nova.

Elle sera suivie de Jeff Beck et Johnny Depp. Le rockeur britannique, considéré comme l‘un des meilleurs guitaristes de tous les temps, a succédé à Eric Clapton dans le groupe des Yardbirds, aux côtés de Jimmy Page. Il accueillera Johnny Depp pour un duo d’anthologie qui devrait marquer les festivaliers de Jazz in Marciac.

Lundi 25 juillet, le niveau ne faiblira pas. Le chanteur et pianiste Anthony Strong sera accompagné sur scène du Barcelona Jazz Orchestra. Au programme : blues, jazz, soul et reprises d’Armstrong, Chaplin, Ella Fitzgerald…

Ce sera ensuite au tour du célèbre James Blunt de venir sous le chapiteau de Jazz in Marciac. Le chanteur, guitariste et pianiste n’est plus à présenter. Sa voix pleine d’émotions à ému le monde entier : 23 millions d’albums vendus…

Les artistes continueront de s’enchaîner pendant plus d’une semaine, jusqu’au 6 août : la programmation complète.