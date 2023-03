Voici le programme du festival Jazz in Marciac : Mc Solaar, Gilberto Gil, Ben Harper…

Les organisateurs du festival Jazz in Marciac ont levé le voile sur le programme de l’événement prévu durant l’été dans le Gers.

Crédit photo pxfuel CC

Une trentaine d’artistes et de groupes sont attendus au prochain festival Jazz in Marciac. Les organisateurs de l’événement ont levé le voile sur le programme du chapiteau qui sera proposé du 20 juillet au 5 août dans le Gers.

La 45e édition du festival Jazz in Marciac s’ouvre avec Mc Solaar et son New Big Band Project. Il laissera ensuite place au pianiste français Sofiane Pamart. Le chapiteau recevra ensuite notamment Ben Harper, la jeune chanteuse Samara Joy, qui a récemment remporté deux Grammy Awards, ou encore l’autrice-compositrice et interprète Suzanne Vega. Enfin, dans la soirée du 5 août, Femi Kuti and the Positive Force, puis Goran Bregovic fermeront le festival.

Et bonne nouvelle, la billetterie du festival sera ouverte lundi 13 mars sur le site de l’événement.

Les 17 soirées du festival Jazz in Marciac

– jeudi 20 juillet : Mc Solaar New big band project et Sofiane Pamart

– vendredi 21 juillet : Anne Paceo et Pat Metheny ;

– samedi 22 juillet : Popa Chubby et Joe Bonamassa ;

– dimanche 23 juillet : Sixun et Snarky Puppy ;

– lundi 24 juillet : Lizz Wright et Norah Jones ;

– mardi 25 juillet : Tower of Power et Cory Wong ;

– mercredi 26 juillet : Kenny Barron et Abdullah Ibrahim ;

– jeudi 27 juillet ; Brad Mehldau et Samara Joy ;

– vendredi 28 juillet : Suzanne Vega et Ben Harper ;

– samedi 29 juillet : Endea Owens et Selah Sue ;

– dimanche 30 juillet : Fatoumata Diawara et Roberto Fonseca ;

– lundi 31 juillet : Florin Niculescu “Gipsy all stars” feat. Christian Escoudé et Dutronc Rosenberg Gresset trio ;

– mardi 1er août : Sissoko Segal Parisien Peirani et Dhafer Youssef ;

– mercredi 2 août : Robin Mckelle et Gregory Porter ;

– jeudi 3 août : Cécile McLorin Salvant et Wynton Marsalis ;

– vendredi 4 août : Raynald Colom “five stars” et Gilberto Gil & Family ;

– samedi 5 août : Femi Kuti & the Positive Force et Goran Bregovic.