Retransmission de la finale de la Coupe du monde sur grand écran à Fleurance

La mairie de Fleurance s’associe à l’Association sportive Fleurance La Sauvetat Football pour proposer une retransmission en direct de la finale de la Coupe du monde qui opposera, au stade de Lusail au Qatar, l’équipe de France à l’Argentine ce dimanche 18 décembre à partir de 16h.

L’association sportive Fleurance La Sauvetat Football et la mairie de Fleurance organisent une retransmission de la finale de la Coupe du monde sur un grand écran installé à l’Espace culturel et sportif de la ville ce dimanche 18 décembre. L’objectif est de « permettre à tous les supporters des Bleus de suivre ensemble » ce match à haute intensité où l’équipe de France va remettre en jeu son titre, face à l’Argentine portée par Léo Messi bien déterminé à soulever, pour la première fois de sa carrière, l’emblématique Coupe du monde. Les deux équipes s’affronteront sur la pelouse du stade Lusail, au Qatar.

Vivre ensemble la finale de la Coupe du monde

Avec la retransmission de la finale de la compétition, la mairie souhaite avant tout « proposer un moment convivial à tous les Fleurantins » et donner l’occasion au plus grand nombre « de se rassembler autour de l’équipe de France, qui, nous l’espérons, remportera une troisième étoile ». Ainsi, le rendez-vous est donné à 15 heures pour suivre ensemble le coup d’envoi du match qui sera donné à 16 heures. « Pour parfaire ce moment, une buvette tenue par l’association sportive Fleurance La Sauvetat Football sera installée en extérieur », précise la collectivité. Attention toutefois, la nourriture et les boissons sont interdites à l’intérieur de la salle de l’Espace culturel et sportif de la ville.