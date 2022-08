Pique-nique champêtre à Fleurance pour l’Assomption

Ce lundi 15 août, la Ville de Fleurance, dans le Gers, organise son traditionnel pique-nique champêtre au bord du lac de Fleurance. Un moment pas uniquement dédié au repas, puisque plusieurs animations sont prévues pour toute la famille.

Le repas ainsi que les animations du pique-nique se déroulent au bord du lac de Fleurance (illustration). Crédit photo : Mouh2jijel (wikimedia commons) / CC BY-SA 3.0.

C’est une sortie qui conviendra aux touristes comme aux habitants. Ce lundi 15 août 2022, de 10h à 18h, la Ville de Fleurance (Gers) organise son traditionnel pique-nique champêtre. Au bord du lac de Fleurance, tout le monde est invité à venir partager un repas et à participer aux animations prévues pour petits et grands.

Le repas sur place composé d’escargolade, de grillades et d’une buvette est à réserver (06 10 65 01 57). Mais il est bien sûr également possible d’amener son propre panier.

Un pique-nique animé au lac de Fleurance

« Toute la journée, à la base de loisirs de Fleurance, plusieurs animations seront proposées pour les enfants dont l’accès gratuit à des structures gonflables », indique la Mairie dans un communiqué de presse. Des jeux d’eau et de mousse sont également organisés.

Autre animation mise en place autour de ce pique-nique à Fleurance : un tournoi interfamilles. Mais la grande nouveauté de cette année, c’est un baptême d’hélicoptère. À partir de 10h (heure de début du pique-nique), il sera possible de prendre place à bord d’un hélicoptère pour un tour. Le baptême est proposé par la société Procoptère Aviation au stade Marius Lacoste (tarifs et réservations à l’Office de Tourisme ou sur internet).

« Des jeux et animations gratuites permettront de divertir et d’occuper la journée des bambins, tandis que les parents pourront profiter du calme et du cadre qu’offre le lac de la base de loisirs de Fleurance pour se reposer en cette période estivale », résume la mairie de Fleurance à propos de son pique-nique champêtre.