Coupe du monde. Un écran géant pour la finale à Condom

La municipalité de Condom, dans le Gers, compte installer un écran géant à l’occasion de la finale et de la petite finale de la Coupe du monde au Qatar.

La municipalité de Condom (Gers) compte installer un écran géant à l’occasion de la finale et de la petite finale de la Coupe du monde. Photo d’illustration. Crédit photo : pxhere CC0 Domaine public

Bonne nouvelle pour les amateurs de foot. Les dernières affiches de la Coupe du monde au Qatar seront proposées sur un écran géant à Condom, une commune de 7 000 habitants dans le Gers. La décision a été prise par le maire Jean-François Rousse et son équipe municipale qui ont annoncé la nouvelle jeudi 15 décembre, en fin de journée.

La finale et la petite finale de la Coupe du monde sur un écran géant

La diffusion de la finale de la Coupe du monde de football, entre l’équipe de France et l’Argentine, sera proposée dimanche 18 décembre à 16 heures à l’espace Rive gauche. La veille, la municipalité proposera la petite finale entre le Maroc et la Croatie « afin de saluer le parcours historique des Lions de l’Atlas ». Elle sera diffusée samedi 17 décembre à 16 heures au même endroit. Sur place, la buvette sera assurée par le Condom Football Club.

Dans l’emballement du mouvement de boycott de la Coupe du monde au Qatar, critiqué pour ne pas respecter les droits humains et son impact environnemental, plusieurs villes ont décidé de ne pas organiser de projection des matchs sur des écrans géants. Parmi elles, Paris, Rodez, Marseille, Bordeaux ou Toulouse.

« Les chiffres sont là », 20,7 millions de téléspectateurs sur TF1

À son arrivée à Bruxelles jeudi 15 décembre pour un sommet européen, Emmanuel Macron a évoqué devant la presse les appels au boycott de la compétition. Ce dernier a assisté à la demi-finale entre la France et le Maroc.

« Il y avait beaucoup de débats. Les gens disaient “On ne va pas suivre, on boycotte à la télévision” », a rappelé le chef de l’État. Et de lancer : « Les chiffres sont là ! » Il fait ainsi référence aux audiences enregistrées par TF1. La chaîne a enregistré 20,69 millions de téléspectateurs pour la qualification des Bleus en finale, mercredi 14 décembre, selon Médiamétrie. C’est la meilleure audience d’un programme télé depuis la finale de l’Euro en 2016 entre la France et le Portugal, vue par 20,8 millions de personnes sur M6.