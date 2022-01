Covid-19 : les mesures barrières maintenues jusqu’au 1er février dans le Gers

Pour faire face à la circulation active de la Covid-19, la préfecture du Gers annonce que les mesures barrières sont maintenues jusqu’au 1er février dans le département et que le pass vaccinal est entré en vigueur.

Fin des mesures barrières, début du pass vaccinal ? La préfecture du Gers annonce que les mesures barrières contre la Covid-19 sont maintenues jusqu’au 1er février inclu. Elles devraient ensuite s’alléger.

Port du masque obligatoire dans 22 communes du Gers

De ce fait, le port du masque reste obligatoire jusqu’au 1er février dans les 22 communes les plus peuplées du département, soit : Auch, Barcelonne du Gers, Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurance, Gimont, L’Isle-Jourdain, Lectoure, Lombez, Marciac, Masseube, Mauvezin, Miélan, Mirande, Nogaro, Pavie, Plaisance, Pujaudran, Riscle, Samatan, Vic-Fezensac.

Consommation d’alcool interdite

La consommation d’alcool demeure interdite sur la voie publique dans l’ensemble des communes du Gers jusqu’au 1er février. À l’exception des terrasses extérieures et pour les débits de boissons temporaires qui invitent leurs clients à consommer sur place, dans des zones soumises au pass sanitaire.

La consommation de boissons debout dans les bars ou en intérieur, dans les stades, cinémas et transports, sera à nouveau autorisée à compter du mercredi 16 février à l’échelle nationale. Les discothèques rouvriront également à cette date.

Instauration du pass vaccinal

Par ailleurs, la préfecture du Gers rappelle que le pass vaccinal est entré en vigueur depuis ce lundi 24 janvier. Il concerne toutes les personnes de 16 ans et plus, et consiste en la présentation :

D’un certificat de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) ;

D’un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois ;

D’un certificat de contre-indication à la vaccination

Les personnes ayant reçu leur première dose de vaccin d’ici le 15 février, dans l’attente de leur deuxième dose (sous quatre semaines), bénéficient d’une dérogation si elles présentent un test négatif de moins de 24 heures.

Situation sanitaire dans le Gers

Le taux d’incidence de la Covid-19 atteint les 3 025 cas en moyenne détectés pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours. Le taux de positivité des tests s’élève à 31 %. « Ces indicateurs ont un fort impact sur les services hospitaliers avec 106 personnes hospitalisées, dont six en réanimation », ajoute la préfecture du Gers.