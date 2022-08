Les vieux fourneaux 2. Le retour des papys rebelles dans le Gers

La comédie “Les vieux fourneaux 2”, en grande partie tournée dans le Gers, débarque dans les salles de cinéma ce mercredi 17 août.

Pierre Richard, Eddy Mitchell et Bernard Le Coq. Crédit photo : Marie-Camille Orlando © 2021 Radar Films – Egérie Productions – France 3 Cinéma – Orange Studio

C’est une nouvelle fournée de fous rires. La comédie française “Les vieux fourneaux 2” débarque dans les salles de cinéma ce mercredi 17 août. Pierre Richard et Eddy Mitchell reprennent du service dans les rôles de Pierrot et Émile. Et pour ce deuxième volet, les papys rebelles sont rejoints par Bernard Le Coq qui donne vie à Antoine. Le tournage de ce long-métrage s’est déroulé dans le Gers. L’équipe est passée par Auch et plusieurs villages, comme Simorre, Saramon, Condom.

Dans ce film réalisé par Christophe Duthuron, Pierrot est loin d’en avoir fini avec les coups d’éclat, même à 80 ans. Avec l’aide de ses copains, il va tout faire pour cacher des migrants. Pour les aider à échapper à un contrôle de police, il décide de les mettre « en lieu sûr », autrement dit, chez ses amis d’enfance dans le Gers. Problème, tout le monde n’est pas d’accord avec cette idée. Dans “Les vieux fourneaux”, les peurs et les préjugés de chacun sont tournés en dérision. Le film délivre ainsi un message de solidarité et de tolérance.

Cette histoire est basée sur une BD du même nom écrite par Lupano Cauuet. Et bonne nouvelle pour les vieux grincheux, un nouveau tome est attendu pour la fin de l’année. De quoi laisser la porte ouverte à de nouvelles aventures et d’autres coups d’éclat.

“Les vieux fourneaux” : le synopsis du film

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

Informations pratiques : “Les vieux fourneaux”, avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud ; durée : 1h29.