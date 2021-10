Que faire dans le Gers pendant les vacances de la Toussaint ?

Promenade en pleine nature, visite guidée terrifiante, jeu de piste d’Halloween et initiation au cirque… Découvrez notre sélection de sorties pour les vacances de la Toussaint dans le Gers.

Découvrir Auch autrement

Le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch propose de vous faire découvrir la ville par le biais de visites guidées, dites “Inspirées”.

Vendredi 29 octobre et jeudi 4 novembre prochain, le rendez-vous est donné à 15h devant le musée des Amériques qui abrite la deuxième plus grande collection précolombienne de France. L’objectif est de vous plonger dans l’histoire de ces peuples amérindiens, originaires du Nord du Mexique et du Sud du Pérou, et dans leurs croyances, leurs cultures.

Dimanche 31 octobre et vendredi 5 novembre, à 15h également, des visites, baptisées “Auch criminelle”, sont proposées au départ de l’Office du Tourisme. L’occasion d’écouter les histoires les plus sombres de la ville, depuis le Moyen Âge et jusqu’à nos jours. Laissez-vous entraîner dans les hauts lieux du pouvoir judiciaire où le guide vous contera crimes, jugements, supplices et exécutions commis par le bourreau.

Victor Hugo, Stendhal, Chateaubriand… Tous ont fait escale à Auch. Une balade littéraire est organisée mercredi 3 novembre, à 15h toujours, au départ de la statue de d’Artagnan. Le guide vous invite à suivre leurs pas à travers la cité. L’occasion également de découvrir d’autres auteurs gersois, moins connus.

Informations pratiques : Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Réservation au 05 62 05 22 89. Tarifs : 8 ou 4 euros pour le musée des Amériques, 6 ou 3 euros pour les autres visites. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Le musée archéologique d’Eauze fête halloween

Le musée archéologique et le pôle culturel d’Eauze, dans le Gers, organisent des jeux de piste, des ateliers créatifs et des visites commentées pour célébrer, comme il se doit, la fête d’Halloween ce week-end. Au programme, samedi 30 octobre, de 10h à 12h puis de 14h à 18h, enfants et parents sont invités à participer à un jeu de piste à travers le musée. Il s’agira de trouver des indices et de résoudre des énigmes pour décrocher une récompense.

Des lectures d’histoires terrifiantes sont également prévues à partir de 11h, puis au pôle culturel de la ville à partir de 16h.

Dimanche 31 octobre, un atelier mosaïque spécial “Motifs d’Halloween” sera installé au musée à 10h30 pour les enfants de plus de 7 ans. À 16h, la conteuse Agnès Le Part s’occupera de raconter aux enfants des histoires autour des sorcières et de la magie du monde entier. L’événement se terminera par un “goûter d’Halloween”, destiné aux 3 à 12 ans.

Informations pratiques : Gratuit pour les personnes déguisées et les moins de 18 ans. 5 euros pour les adultes non-déguisés. Réservations au 05 62 09 71 38.

Le cirque s’empare de la capitale du Gers

Cela fait 34 ans qu’Auch s’habille aux couleurs du cirque durant les vacances de la Toussaint. À l’occasion du festival Circa, de nombreuses représentations sont programmées pour la fin de semaine. Celle d’Alice Barraud (voltigeuse) et Raphaël de Pressigny (musicien), intitulée “Au mauvais endroit au mauvais moment”, est organisée jeudi 28 octobre à 18h30, puis samedi 30 octobre à 20h30, au théâtre d’Auch. Les artistes nous racontent avec poésie les dernières années de la vie de la jeune femme, durant lesquelles elle a dû se reconstruire après avoir été touchée au bras lors des attentats de novembre 2015. Le spectacle “Tina” se déroulera, lui, dans la salle du Mouzon, samedi 30 octobre à 16h30, mêlant Jazz et acrobaties au sein d’une “véritable tragédie musicale et poétique”.

Pour laisser libre cours à vos inspirations, une scène ouverte est encore disponible ces jeudi 28 et vendredi 29 octobre à 16h30 au Chapiteau haut (allée des Arts). Il est également possible d’y rencontrer des professionnels du cirque, comme Alice Barraud et Raphaël de Pressigny vendredi 29 octobre de 11h30 à 12h30, ainsi qu’Arthur Sidoroff (fil-de-fériste de la compagnie La Fauve), et Gaëtan Levêque (spécialisé dans le trampoline et les portés acrobatiques), samedi 30 octobre à la même heure.

Informations pratiques : Réservation obligatoire pour les spectacles. Tarif réduit : 13,75 euros, plein tarif : 17,75 euros.

Balade historique en pleine nature à Bouzon-Gellenave

L’office du Tourisme du Gers vous propose de profiter des vacances de la Toussaint pour découvrir les superbes paysages du Nord du département grâce à une randonnée de 5 kilomètres intitulée “à la découverte de l’histoire”, au départ de Bouzon-Gellenave. Après quelques mètres, vous serez directement plongés au cœur des vignobles de Saint-Mont. Vous suivrez ensuite les traces des hommes préhistoriques et des peuples gallo-romains pour effectuer une boucle autour de la commune. Sur le chemin, vous rencontrerez les monuments emblématiques d’Eauze : d’abord l’église et le château de Saint-Gô, puis la chapelle de Bouzonnet et l’église de Gellenave et de Bouzon. Il est possible de faire la balade à pied ou à vélo, voire à cheval, selon vos préférences.

Informations pratiques : Durée : 1 heure 30. Circuit en pdf ici. Niveau de difficulté : très facile.