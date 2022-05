Aveyron. Aucune victime n’est à déplorer dans l’incendie de l’hôpital de Decazeville

Un gros incendie a touché l’hôpital de Decazeville en Aveyron ce vendredi 20 mai. La mobilisation de 100 sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le feu et aucune victime n’est à déplorer.

L’incendie a eu lieu au niveau de l’aile sud du centre hospitalier de Decazeville. (CC0 Dr Brains / Wikimédia)

Ils ont évité le pire. Dans la journée du vendredi 20 mai 2022, un incendie s’est déclaré dans l’aile sud du centre hospitalier de Decazeville en Aveyron. La préfecture du département a rapidement activé un Centre Opérationnel Départemental. Après plusieurs heures, les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser le feu vers la fin de l’après-midi.

Suite à l'incendie du centre hospitalier de Decazeville, le sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue est sur place aux côtés du colonel SOUYRIS, directeur du @Sdis12

Le feu est à présent circonscrit. pic.twitter.com/99mki0sA6n — Préfet de l'Aveyron (@Prefet12) May 20, 2022

Dans un communiqué de presse, la préfecture fait état qu’aucune victime n’est à déplorer. Les fumées ont incommodé dix personnes. Madame la préfète souligne notamment la réactivité des personnels du centre hospitalier. Elle salue également l’action des 100 sapeurs-pompiers mobilisés sur l’incendie. En début de soirée, une soixantaine de pompiers étaient encore sur place. Ces derniers assure la surveillance du site prolongée pendant 24h.

Les urgences du centre hospitalier de Decazeville fermées temporairement

« Compte-tenu du risque d’effondrement des charpentes et des planchers, fragilisés par l’incendie et le poids des eaux d’extinction, une surveillance du site est assurée jusqu’à 8 heures demain au moins, par 23 sapeurs-pompiers », explique la préfecture. Après l’incendie, les urgences du centre hospitalier de Decazeville restent fermées de manière temporaire. Seule, l’antenne de la Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) reste ouverte.

La préfecture de l’Aveyron invite les personnes à se diriger vers les centres hospitaliers de Rodez et de Villefranche-de-Rouergue.