Une nouvelle opération de vaccination est lancée aujourd’hui en Aveyron. Il est possible de recevoir une dose aujourd’hui dans la salle des fêtes de Treize-Pierres à Villefranche-de-Rouergue.

En partenariat avec l’ARS, la Croix-Rouge et ses professionnels de santé bénévoles s’engagent pour offrir de nouveaux créneaux de vaccination en centres. Une première opération est lancée ce dimanche 1er août dans la salle des fêtes de Treize-Pierres à Villefranche-de-Rouergue depuis 8h30 et jusqu’à 17h30.

Environ 300 rendez-vous sont ouverts à la population du secteur en passant par le site de Doctolib ou par la plateforme téléphonique au 08 00 54 19 19. Le vaccin utilisé sera le Comirnaty de Pfizer, qui peut être utilisé à partir de l’âge de 12 ans.

Pour l’ARS il s’agit là « d’une occasion de venir se faire vacciner en famille pour se protéger et protéger son entourage. Mais aussi pour faciliter le retour à la vie normale et l’accès simplifié aux loisirs à la culture et aux commerces. » A noter que les mineurs ont la possibilité de venir seuls avec une autorisation signé des parents et une carte vitale.

D’autres opérations du même type seront engagés dans le département dans les semaines à venir. Pour rappel, il y a 6 centres dans le département : Onet-le-Châteua, Millau, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville, Saint-Affrique, Esplalion. En plus de cela, les maisons de santé, cabinets médicaux et officines de pharmacie restent ouverts tout l’été.