Aude : une seconde maison de santé pluridisciplinaire va voir le jour à Castelnaudary

Une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire, regroupant médecins, psychologues et podologues, va prochainement voir le jour à Castelnaudary. Elle sera installée dans l’ancien internat du lycée François Andréossy.

Les bâtiments qui servaient autrefois d’internat pour l’ancien lycée François Andréossy de Castelnaudary vont à nouveau prendre vie. La municipalité a dévoilé son projet d’y installer une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire.

Elle regroupera plusieurs professionnels de santé médicaux et paramédicaux, dont trois médecins, deux psychologues et un podologue. Selon Actu.fr, le début des travaux est programmé pour la fin du premier semestre 2022, soit avant le mois de juillet, et l’ouverture est prévue au début de l’année 2023.

Le coût des travaux s’élève à 266 798 euros

Toujours selon le média, Jacqueline Ratabouil, adjointe au maire de Castelnaudary, a rappelé devant les élus du conseil municipal que « plusieurs professionnels médicaux et paramédicaux » été déjà accueillis sur le site d’Andréossy depuis 2018 (comme des médecins actuellement installés dans l’ancienne infirmerie du lycée). Dans ce cadre, la Ville a déjà effectué des aménagements provisoires pour un montant de 383 333 euros.

Pour la rénovation du bâtiment public et l’installation de l’ensemble des professionnels de santé dans la nouvelle maison de santé pluridisciplinaire, l’élue a déclaré que le coût total des travaux est estimé à 266 798 euros supplémentaires.

Nouvelle offre de soins de proximité à Castelnaudary

Ce projet d’installation d’une nouvelle maison de santé à Castelnaudary s’inscrit dans le contrat local de santé signé entre la mairie de la ville et l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie au mois de décembre dernier. La convention porte sur quatre axes :

La promotion et la prévention de la santé, au travers notamment de la nutrition (PAT) et de la lutte contre les maladies chroniques,

L’accès aux droits et aux soins de tous, et notamment des plus démunis, y compris à travers l’habitat et l’environnement,

Le développement des parcours des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,

La santé mentale, notamment la facilitation de demandes d’aide psychologique et la prévention des conduites à risques (déviance, alcool, addictions diverses).

Cette nouvelle structure vient donc renforcer l’offre de soins de proximité dans le secteur nord de Castelnaudary. Pour rappel, une première maison de santé pluridisciplinaire est installée au sud de la ville : la maison de santé Antoine Marfan. Elle comprend des médecins généralistes, un gynécologue, puis un chirurgien orthopédiste et traumatologue.