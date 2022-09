Ce que l’on sait des États généraux de la gauche de Carole Delga

Opposée à la politique d’Emmanuel Macron et l’accord du Parti socialiste avec la Nupes, la présidente de la région Occitanie Carole Delga convoque les États généraux de la gauche.

Carole Delga convoque les États généraux de la gauche dans l’Aude. ©Twitter Carole Delga

Les élections présidentielle et législatives étant passées, la crise du Parti socialiste ne fait plus les gros titres. Mais la fracture est toujours présente. Et pour preuve, opposée à la politique d’Emmanuel Macron et à l’accord du PS avec la Nupes de Jean-Luc Mélenchon, la présidente de la région Occitanie Carole Delga convoque les États généraux de la gauche. Ils se dérouleront dimanche 25 septembre à Bram, dans l’Aude.

« C’est une démonstration que la gauche est au travail, qu’elle sait se rassembler et attirer du monde. Il y aura de nombreuses personnes de la société civile, du monde de l’éducation ou de la santé. Ceci sera décliné dans d’autres territoires français. À ce jour, il y a déjà près de 600 inscrits dont 20 % hors Occitanie », indique celle qui est aussi présidente de l’association Régions de France dans les colonnes de La Dépêche du Midi.

Elle estime qu’il faut travailler à l’intérieur du PS, mais aussi avec d’autres partis de gauche : « tout ce peuple de gauche qui se sent orphelin ». « Elle veut commencer une démarche pour construire un projet de gauche de gouvernement », confie son entourage au magazine Le Point. Mais il n’y a pas ici d’ambition personnelle, selon l’hebdomadaire.

Les États généraux de la gauche un mois après l’université d’été du PS

Malgré un profond désaccord avec le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, la présidente de l’Occitanie, qui avait soutenu des candidats opposés à la Nupes aux législatives, était bien présente à l’Université d’été du PS à la fin du mois d’août. Mais l’heure n’était pas aux polémiques. Au contraire, l’enjeu était de se reconstruire. Carole Delga a ainsi affiché sa volonté de « défendre le collectif », comme le rapporte Le Monde.

Mais pas de quoi faire oublier les divisions. À l’image de l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, également opposé à l’accord entre avec La France insoumise. Juste après ce rassemblement, il a publié un manifesté signé par 400 personnalités, dont Carole Delga, dans le Journal du Dimanche au début du mois de septembre. Il y considère qu’ « une autre gauche est possible, qui rompe avec l’outrance et le sectarisme ».