Le ski, des Pyrénées-Orientales aux Hautes-Pyrénées

Le ski est de retour et les Pyrénées sont dans l’air du temps, à la fois préservées et innovantes, traditionnelles et festives, pour une escapade sports d’hiver familiale et/ou sportive. D’Est en Ouest, revue des tendances et des ambiances, et quelques bonnes adresses pour vivre l’hiver dans les Pyrénées.

De la Méditerranée à l’Atlantique, les Pyrénées incarnent à la fois une unité, montagne frontière et sauvage, et une diversité de cultures, de paysages, de territoires. Mais un fait reste : les Pyrénées sont d’Occitanie, qu’elles soient catalanes et presque béarnaises, andorranes ou espagnoles. Le temps d’une escapade hivernale, revendiquons cet esprit pyrénéen et occitan, pour découvrir les charmes et nouveautés des Pyrénées, Hautes ou Orientales, d’Ariège et de Haute-Garonne et même espagnoles.

Direction la Cerdagne

Font Romeu

Cap à l’Est, sur le vaste altiplano de la Cerdagne, situé entre 1 200 et 1 500 mètres d’altitude, à cheval entre la France et l’Espagne. Là, sous le soleil exactement, se niche la petite ville de Font-Romeu, station climatique et pré olympique qui a également accueilli ermites et pèlerins, enfants soignés par héliothérapie et montagnards pionniers de la Belle Époque. En témoignent son Ermitage, son calvaire, son Grand Hôtel et ses anciens sanatoriums. Aujourd’hui, Font-Romeu affiche le charme de ses montagnes au relief doux, ses rochers de granit et ses pistes entre les sapins. Avec son espace ludique pour les petits, ses pistes de luge et snowtubing, ses 45 kilomètres de ski alpin et 11 kilomètres de ski nordique, ses itinéraires balisés de ski de randonnée, c’est une station de sports d’hiver familiale dont l’ensoleillement exceptionnel est un atout majeur. Ski de nuit dans les montagnes des Pyrénées, escape games palpitants, découverte du four solaire d’Odeillo ou plongée dans les Bains chauds de Saint Thomas, de Llo ou de Dorrès complètent le propos. Les sports d’hiver version ‘’Madeleine de Proust’’ dans un décor de carte postale.

Ariège et Haute-Garonne, le charme discret des Pyrénées

© Lezbroz

‘’Terre courage’’, l’Ariège est pyrénéenne et sauvage dans l’âme. Certains endroits y prendraient des airs de Laponie ariégeoise et le ski y est souvent nordique, comme à Beille ou au Col du Chioula, où l’on pratique aussi le mushing avec des chiens de traîneau et le ski-joering tracté par un cheval de Mérens. Du biathlon avec la championne Laure Bosc à Beille au ski de bosses avec Perrine Laffont aux Monts d’Olmes, il n’y a que quelques vallées et cols des Pyrénées à franchir pour changer de sport et d’ambiance, entre Guzet et ses chalets dans les sapins ou Ax-Les-Thermes et ses bains réconfortants. En Ariège, la montagne se vit à l’état brut et en toute liberté. D’ailleurs la frontière est toute proche et l’Andorre est limitrophe : familial ou sportif, le ski andorran a surtout l’accent catalan et marie hôtels de luxe skis aux pieds, bars festifs, spas réputés et restaurants d’altitude gourmets. De retour en France, c’est la Haute-Garonne qui s’invite dans cette balade Est-Ouest : petites stations de proximité et la vénérable Luchon-Superbagnères avec son grand hôtel qui surplombe la cité thermale.

Prendre de l’altitude dans les Hautes-Pyrénées

Le Mercure Hôtel de Peyragudes © Merci les gars Mathieu Soubira

Des thermes, il y en a à foison dans les Hautes-Pyrénées, où les stations étaient souvent thermales avant d’être de ski. À Cauterets, Bagnères-de-Bigorre, Luz-Saint Sauveur / Ardiden, Saint-Lary, l’après-ski se passe au spa après avoir dévalé les kilomètres de pistes de ces stations d’altitude. La charmante petite ville montagnarde de Cauterets, avec ses deux secteurs, Cirque du Lys et pont d’Espagne, enregistre souvent des records de neige tout comme Piau-Engaly, la plus haute station côté français, où l’on peut manger espagnol et étoilé. Tandis que dans le Val d’Azun, on se promène avec des lamas et qu’à Peyragudes, on se prend pour James Bond le temps d’un ‘’land’s game’’ ambiance ‘’Demain ne meurt jamais’’. Dépaysement garanti qui se finit dans les bains incas, mayas ou romains de Balnéa.