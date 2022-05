Occitanie : les cures thermales, une vraie solution pour guérir son burn out ?

Ussat-les-Bains, Bagnères-de-Bigorre, Rennes-les-Bains… De plus en plus de stations thermales proposent des cures pour guérir son burn out en Occitanie. Nouvelle mode ou méthode efficace, Le Journal Toulousain s’est penché sur la question.

Les cures thermales se basent sur les bienfaits de l’eau. CC-BY-SA Jeunamateur

Pas moins de 2,5 millions de salariés français sont en état de burn out sévère selon le baromètre du cabinet Empreinte Humaine. Face à ce constat, de nouvelles méthodes de guérison voient le jour. En Occitanie, différentes stations thermales proposent désormais des cures pour palier cet épuisement professionnel, notamment dans les Pyrénées. Ces cures incluent des séances de bien-être aquatiques et de sophrologie, mais aussi des massages ainsi que d’autres soins thermaux. Des méthodes censées trouver une place dans le processus de guérison, puisque l’arrêt de travail serait l’une des premières prescriptions proposées.

Un appui pour se sortir du cadre professionnel

“Tout ce qui va apporter une autre temporalité que celle du travail, un autre rythme, peut être bénéfique. Les cures thermales et ce qu’elles comportent comme modalités de prise en charge, que ce soit sur des périodes de coupure, de loisirs ou d’activité personnelle, comprennent un travail psychique. Ce ne sont pas que des activités de détente. Ce sont des mesures d’aides qu’il faut savoir situer à leur juste place”, estime le psychiatre Maurice Bensoussan, ancien président de l’Union régionale des professionnels de santé (URPS).

Selon le spécialiste, les symptômes du burn out se traduisent par “des états de fatigue, de pessimisme, de perte d’espoir ou encore de tristesse”. Les problématiques inhérentes à cette maladie professionnelle seraient par ailleurs assez répandues.

“Les cures ne sauraient remplacer des mesures thérapeutiques”

La juste place des cures thermales serait donc celle d’une aide dans le processus de guérison. En effet, “il est très important, dans une situation d’épuisement professionnel, de se dégager des dimensions de fonctionnement liées au travail, de ne pas se positionner dans des situations de tension“, poursuit le spécialiste. Les thermes représentent donc bien un lieu de repos, hors du contexte professionnel.

Dans le cadre d’une thérapie, le professionnel en psychiatrie, lui, va justement étudier la manière dont la personne va se positionner dans des situations de tension et sa capacité à pouvoir affronter les situations de frustration et de conflit. Il va ainsi approcher une réflexion et une analyse de son fonctionnement. “Ce qui est de l’ordre de la santé en général est universel, le bien-être aussi est assez universel. Mais ça ne saurait remplacer des mesures thérapeutiques quand elles sont nécessaires”, conclut le docteur Maurice Bensoussan.

Inès Desnot