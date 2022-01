[Lèche vitrine] L’enseigne de fast-food Five Guys ouvre ses portes à Blagnac

L’ouverture est imminente. Ce lundi 17 janvier, Five Guys inaugure son tout nouveau restaurant à Blagnac. Il s’agit du 24e du nom en France pour la chaîne de fast-food américaine, et du premier en Occitanie.

Five Guys et ses burgers « à l’américaine » vont bientôt régaler les papilles des Toulousains. Lundi 17 janvier, l’enseigne américaine ouvre les portes de son tout nouveau restaurant à Blagnac, au 1 rue Gustave Flaubert, en lieu et place de l’ancien fast-food Independence Burger. Ce nouvel établissement est le 24e restaurant Five Guys de France, et le tout premier à s’implanter en Occitanie.

Au menu, Five Guys propose son « authentique burger à l’américaine » entièrement confectionné par le client avec des produits frais. Mais aussi des hot-dogs, des frites salées ou épicées et des milk shakes, que les clients pourront consommer sur place ou à emporter, du lundi au vendredi, de 11h à minuit.

L’enseigne met également en place un système de click&collect. Le principe est simple, les consommateurs passent leur commande sur l’application mobile Five Guys et la récupèrent ensuite dans le restaurant le plus proche.

Un repas personnalisé aux produits 100% frais

À la différence de certains établissements de restauration rapide, Five Guys ne propose pas de menus préétablis mais fonctionne sur un principe de personnalisation. Les clients peuvent alors confectionner leur repas de A à Z, de leur burger à leur milk shake.

En effet, le consommateur « peut choisir jusqu’à 15 ingrédients différents pour créer le burger qu’il souhaite, et 10 ingrédients différents pour confectionner son milk shake » précise Stéphane Dutus, manager chez Five Guys. Au total, près de 250 000 combinaisons de recettes de burgers sont possibles. Par ailleurs, quel que soit le nombre d’ingrédients choisis, le prix du burger ou du milk shake reste le même.

Pour les plus aventuriers, Five Guys propose une combinaison de milk shake pour le moins originale. « Les clients peuvent y ajouter du bacon croustillant comme n’importe quel autre ingrédient. Cela rajoute un petit côté américain » ajoute Stéphane Dutus.

Au-delà du concept de personnalisation, pour Stéphane Dutus, « la fraîcheur de la totalité des ingrédients fait toute la différence de Five Guys ». « Nous n’avons aucun congélateur dans nos restaurants. La viande hachée est livrée plusieurs fois dans la semaine avant d’être transformée en steaks et les frites sont faites maison », se félicite le manager.

L’arrivée de Five Guys au centre-ville de Toulouse

Dans un même temps, Stéphane Dutus confirme l’ouverture, prochainement, d’un restaurant Five Guys dans le centre-ville de Toulouse, rue Alsace Lorraine. Pour l’heure, la date exacte d’ouverture reste inconnue, mais « l’établissement doit voir le jour en 2022 », annonce ce dernier.

Charlotte Benatti