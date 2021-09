World Cleanup Day : La journée mondiale du nettoyage de notre planète se prépare à Toulouse

La 4ème édition du World Cleanup Day du 18 septembre sera l’occasion de nettoyer une centaine de sites à Toulouse.

Depuis 4 ans, les journées mondiales de nettoyage de la planète sont toujours un succès à Toulouse. En 2020, 78 sites de la Ville rose (117 en Haute-Garonne) ont vu passer les bénévoles du World Cleanup Day. En tout, plus de 12 000 personnes se sont mobilisées dans le département, le premier en France en termes de participants et de collecte de déchets. C’est ainsi que l’Occitanie s’est retrouvée sur la première place du podium national, avec 78 tonnes et 266 m3 de déchets récoltés. Un nombre qui pourrait encore augmenter pour la quatrième édition de cette opération, qui se tiendra le 18 septembre. « Le profil des organisateurs de cleanups est varié : citoyens du monde, collectivités, entreprises, clubs sportifs, associations, écoles… Le dénominateur commun est la préoccupation environnementale avec pour slogan ”Moins de blabla, plus d’action” », résume le communiqué de presse du mouvement.

Tri et valorisation des déchets collectés

En Haute-Garonne, un tri très sélectif est opéré après les collectes. « Par exemple, les objets métalliques seront séparés et déposés chez un ferrailleur au profit d’une association nationale qui œuvre en faveur des enfants vulnérables, les mégots seront centralisés pour être transformés en énergie… » illustrent les ambassadeurs locaux de l’association. L’objectif national de ce quatrième World Cleanup Day est de mobiliser 5% de la population française, soit 3,5 millions de personnes pour agir contre « le fléau environnemental des déchets sauvages ».

Source : communiqué de presse