Toulouse. Top 10 des activités à faire quand il pleut

Si vous êtes en vacances ou en week-end à Toulouse, mais que le temps n’est pas au rendez-vous, ne vous inquiétez pas. La ville rose regorge d’innombrables activités à réaliser à l’abri des conditions climatiques. Le JT vous propose son Top 10 des activités à faire à Toulouse quand il pleut.

Un escape game

Depuis quelques années maintenant, les Escape Game font partie des activités préférées des Français. Véritables jeux d’enquêtes et d’énigmes à déchiffrer, ils se démocratisent partout en France et à Toulouse. Dans la ville rose, près de 27 établissements proposent 59 escape rooms.

D’une enquête policière à une mystérieuse disparition, vous trouverez forcément une histoire à votre goût. Par groupe de 2 à 6 joueurs, votre objectif sera de mener à bien l’enquête que vous aurez choisie. Un escape game à réaliser en famille ou entre amis (à bien choisir, si vous voulez réussir à vous échapper ou à accomplir votre mission).

Ateliers des chefs

Et pourquoi pas un cours de cuisine ? L’Atelier des chefs, situé rue Idrac à Toulouse, vous propose de découvrir certaines recettes et spécialités. Le tout sous la houlette de grands chefs réputés. Sur toutes sortes de thématiques que ce soit de la pâtisserie ou des bons petits plats que vous pourrez reproduire chez vous. Vous avez le choix.

Bien sûr, il faudra mettre à la main à la patte pour réaliser les recettes que vous pourrez ensuite déguster. De quoi améliorer vos talents de cuisinier avec les astuces données par les chefs ou peut-être de découvrir une passion.

Trampoline Park

Si vous souhaitez vous défouler malgré la pluie, essayez le Trampoline Park. Aux Sept-Deniers, aux Minimes ou à Montaudran, vous avez l’embarras du choix. Let’s Jump Trampline Park propose des multitudes de jeux avec un dénominateur commun : le trampoline. Ainsi même les plus petits pourront “dunker” comme les plus grands basketteurs ou découvrir la balle aux prisonniers version rebondissante ou tout simplement sauter dans le grand bac à mousse qui assure une réception toute en douceur. C’est une activité à réaliser en solitaire ou accompagné.

Bubble Bump

C’est découvrir le football autrement. Pratiqué sur un terrain de cinq contre cinq, le Bubble bump respecte toutes les règles connues du foot à une exception, les joueurs sont enfermés dans une bulle. De quoi complétement changer le sport qu’est le football en inventant notamment des roulades, des acrobaties et même le tampon est autorisé.

De quoi rendre l’activité amusante et accessible même aux non-amateurs de ballon rond. Le match oppose deux équipes de quatre ou cinq joueurs. Vous n’avez plus qu’à faire votre équipe et vous éclater.

Yoga et Son

Si vous n’êtes pas trop football ou trampoline et que vous souhaitez vous relaxer, pas de problème, Yoga et Son est fait pour vous. Ce centre de Yoga, situé rue du Fourbastard en plein cœur de la ville rose, vous propose un moment de détente et de connexion avec votre corps.

L’enseignement proposé approche le yoga avec une vision moderne. C’est l’activité parfaite pour se ressourcer et s’éveiller sur le plan mental et spirituel alors que le mauvais temps s’abat à l’extérieur.

Total Immersion

Pour les amateurs de nouvelles technologies ou de jeux vidéos, cette activité est faite vous. Totale Immersion vous propose de découvrir la réalité virtuelle en solo ou accompagné. La réalité virtuelle, c’est vivre les jeux vidéos. Non plus derrière un écran, mais bien “réellement” grâce à un casque de réalité augmentée et un suivi de mouvement à 360°.

Totale Immersion, c’est du matériel de dernière génération avec le VR Kat WAlk qui permet une reproduction à l’identique dans le jeu grâce à trois capteurs placés sur le joueur. Vous pourrez alors affronter une horde de zombies ou vous échapper d’une zone de haute sécurité…

Halle de la machine

Vous avez sûrement déjà du voir les machines défiler dans le centre-ville de Toulouse, mais êtes-vous déjà allés visiter la Halle de la machine ? Située dans le quartier de Montaudran, ce musée propose de découvrir la fabrication de ces gigantesques créations. Comme le Minotaure qui a déjà déambulé dans les rues de la ville rose ou encore la nouvelle création le Dragon de Calais. La visite sera réalisée par les véritables machinistes qui œuvrent tous les jours pour donner vie aux machines.

DefiKart

Amateur de vitesse ou pilotes du dimanche, pourquoi ne pas vous rendre dans le plus grand circuit de karting indoor du département. En effet, dans un bâtiment de plus de 4000m2, ce circuit indoor toulousain développe 400 mètres de pistes. De quoi tester vos talents de pilote quelles que soit les conditions météorologiques. Le DéfiKart est ouvert tous les jours et à tout le monde grâce à des karts adaptés à tous les désirs. Des 125cm3 pour les plus jeunes, mais aussi des 270cm3 qui procurent de réelles sensations de vitesse et de pilotage.

Here We Golf

Si la vitesse ce n’est pas trop votre truc, essayez peut-être le golf indoor. Here we golf vous propose de découvrir le golf à l’aide de simulateurs. Trois postes de simulation sont à votre disposition pour vous permettre une immersion totale. Vous pourrez alors tester votre swing ou bien de participer à l’un des 100 000 parcours virtuels proposés, comme le plus connu de tous, celui d’Augusta.

L’expérience est ouverte à tout le monde, aux expérimentés et aux novices. Grâce à différents forfaits : découverte, entraînement, perfectionnement ou même pour une petite soirée entre amis.

Fly simulation

On reste dans la simulation et dans la réalité virtuelle, mais on prend en altitude. Fly simulation vous propose des simulations de vols dans un cockpit d’Airbus A320. Après un briefing auprès de professionnels, les apprentis pilotes auront le choix de leur destination tel un vrai pilote de ligne. De quoi réaliser un rêve ou tout simplement vivre une expérience unique aux côtés de pilotes qui deviennent moniteur le temps d’une simulation. La simulation est ouverte à tous.

Bowling, cinéma, musées et expositions… Il y a bien sûr plus de dix activités à réaliser à Toulouse par mauvais temps.