Toulouse. Ouverture du Forum des familles pour les jeunes et futurs parents

Le Forum des familles commence à Toulouse ce lundi 24 janvier. Il s’adresse aux futurs parents et à ceux qui ont des enfants de 0 à 3 ans.

Un rendez-vous pour les parents qui se posent des questions. Ce lundi 24 janvier marque le coup d’envoi du Forum des familles. La première édition de ce rendez-vous itinérant passera par plusieurs quartiers de la Ville rose jusqu’au 29 janvier.

Le Forum des familles s’adresse aux futurs parents et à ceux qui ont des enfants entre zéro et trois ans. “Les questions du mode d’accueil, des aides et des démarches font partie de leurs préoccupations. Une occasion de découvrir les options qui s’offrent à eux”, annonce la mairie de Toulouse dans un communiqué.

“Sur place, des agents de la direction de la Petite Enfance de la Mairie de Toulouse leur présenteront les modes d’accueils des jeunes enfants à proximité de leur domicile. Ils pourront également découvrir les services des bibliothèques de Toulouse destinés aux tout-petits, ainsi qu’une sélection d’albums dédiés aux 0-3 ans et à la parentalité”, détaillent les organisateurs.

Le Forum des familles dans six lieux différents à Toulouse

L’événement organisé par la mairie de Toulouse passera par six lieux différents, dont la Maison de la citoyenneté Est dans le quartier Roseraie et la Maison des associations Niel dans le quartier Empalot. Il a l’ambition de répondre à toutes les interrogations qu’ont les jeunes et futurs parents.

Par ailleurs, “la Caisse d’allocations familiales sera présente pour les informer et les aider. Et si ces futurs parents ou parents de jeune enfant sont en recherche d’emploi ou qu’ils ont un projet de création d’entreprise, des solutions d’accueil existent pour leur permettre d’accomplir sereinement leurs démarches”, selon la municipalité. Le Plan local insertion emploi et la Cité de l’emploi seront donc présents pour les renseigner

Informations pratiques : voici les lieux et les dates du Forum des familles dans les quartiers de Toulouse :

– lundi 24 janvier de 10 heures à 17 heures, salle San Subra , 4 rue San Subra, quartier Saint-Cyprien ;

– mardi 25 janvier de 10 heures à 17 heures, Maison de la citoyenneté Est, 8 bis, avenue du Parc, quartier Roseraie ;

– mercredi 26 janvier de 10 heures à 17 heures, Maison de la citoyenneté Nord, 4, place du Marché aux Cochons, quartier des Minimes ;

– jeudi 27 janvier de 10 heures à 17 heures, Maison des associations Niel, 3, place Guy Hersant, quartiers Empalot et Saint-Agne ;

– vendredi 28 janvier de 10 heures à 17 heures, Centre culturel Alban-Minville, quartier Bellefontaine ;

– samedi 29 janvier de 10 heures à 18 heures, salle Osète, 6, rue Lieutenant-Colonel Pélissier, quartier Capitole.