Toulouse. Jean-Luc Moudenc attend des mesures après les fugues des unités psychiatriques

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc s’est exprimé samedi 29 janvier après une série de fugues des unités psychiatriques de la Ville rose ces derniers jours.

La situation a de quoi inquiéter. Après quatre fugues en dix jours des unités psychiatriques de Toulouse, le maire de la Ville rose a réagi à travers un communiqué envoyé aux médias samedi 29 janvier.

“Il est important que l’Agence Régionale de Santé (ARS) communique, rapidement et en toute transparence, les résultats de l’inspection qu’elle a diligentée ainsi que les mesures d’urgence et de plus long terme, concernant la prise en charge des patients placés en service psychiatrique ainsi que leur contrôle, qui devront accompagner ces conclusions”, écrit le premier magistrat. Le maire fait aussi savoir qu’il “comprend et partage l’inquiétude des Toulousains. Elle est bien légitime !”

Une série de fugues à Toulouse

Vendredi 28 janvier au matin, trois fugues s’étaient déjà déroulées dans les unités psychiatriques de Toulouse en dix jours. Deux à l’hôpital Marchant les 19 et 23 janvier, et un au CHU de Purpan le 27 janvier.

L’ARS a alors fait savoir dans un communiqué que « des mesures supplémentaires de sécurisation avaient été demandées par le directeur général de l’ARS Occitanie dans les services de psychiatrie à Toulouse, pour éviter toute nouvelle fugue de patient. » Les mesures évoquées sont « la sécurisation des entrées et sorties » et « le renforcement de la surveillance des patients », précise l’institution.

À l’hôpital psychiatrique Gérard Marchant, la décision a été prise de fermer les unités. Cette décision sera ensuite réévaluée en fonction de l’évolution de la situation. Mais un patient de plus s’est échappé de l’établissement avant l’application de cette mesure vendredi après-midi. Il a été retrouvé samedi 29 janvier à Paris.