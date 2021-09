Toulouse : les inscriptions pour la marche “Transtoulousaine” sont ouvertes

Les associations Deux Pieds Deux Roues et Le Sens de la Marche, organisatrices de la “Transtoulousaine”, annoncent l’ouverture des inscriptions pour participer à la quatrième édition de l’événement dimanche 3 octobre à Toulouse.

Les inscriptions sont ouvertes ! Dimanche 3 octobre prochain, les associations Deux Pieds Deux Roues et Le Sens de la Marche organisent la quatrième édition de la “Transtoulousaine” à Toulouse. Le principe reste le même : traverser Toulouse à pied pour le plaisir et la santé. « Chacun chemine librement, à son rythme, en solo, en famille ou en petit groupe de copains, copines, collègues ou toute autre compagnie », invitent les associations. L’objectif de l’événement est avant tout de promouvoir la marche à pied et d’en cultiver ses bienfaits. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir la ville sous un autre angle. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site internet dédié, de choisir son parcours et de renseigner ses coordonnées. Tous les publics peuvent participer. Une contribution libre est demandée à partir de 2 euros.

60 kilomètres cumulés de parcours

Au total, la “Transtoulousaine” propose huit points de départ et cinq parcours pour tous les goûts, de 6 à 16 kilomètres. Les différents itinéraires démarreront sur les communes de :

Blagnac (10 kilomètres),

Fonbeauzard (15 kilomètres),

Saint-Orens de Gameville (16 kilomètres),

Portet sur Garonne (12 kilomètres),

Toulouse (île du Ramier, 6 kilomètres).

Des points de départs intermédiaires sont établis :

aux Sept Deniers (sur itinéraire Blagnac, 7 kilomètres),

à Borderouge (sur itinéraire Fonbeauzard, 8 kilomètres),

au gymnase de l’Hers (sur itinéraire Saint-Orens, 9 kilomètres).

L’arrivée, point de convergence et de rencontre des participants, se fera sur l’Île du Ramier, au Théâtre de verdure. Un pique-nique et une visite pour découvrir les récents aménagements de l’île sont également au programme.

Les départs seront libres entre 8h30 et 10h30. Un “cahier de marche”, qui détaille les itinéraires à emprunter, sera remis au départ à chaque participant. « Un jeu photo apportera une touche ludique supplémentaire », se réjouissent les organisateurs.